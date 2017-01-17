Anasınıfı Öğrencisine Cinsel İstismarda Bulunan 19 Yaşındaki Şahıs Tutuklandı

Adıyaman'daki olay, Yukarı Sahran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, anasınıfı öğrencisi S.M.Ö., dışarıda oyun oynadığı ortadan kayboldu.
KÜÇÜK ÇOCUK BOŞ ARAZİDE BULUNDU
Yakınlarının aradığı çocuk bulunamayınca, güvenlik güçlerinden yardım istendi. Kısa süre sonra küçük çocuk, boş bir arazide bulundu.
DÖVEREK CİNSEL İSTİSMARDA BULUNMUŞ
Ağlayan çocuk, polislere kendisine aynı binada oturdukları komşusu Mehmet Ç.'nin döverek cinsel istismarda bulunduğunu söyledi. Mağdur çocuk götürüldüğü hastanede yapılan ilk müdahale sonrası Malatya Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.
GÖZALTINA ALINAN MEHMET Ç., TUTUKLANDI
Gözaltına alınan Mehmet Ç. ise sorgulamasının ardından çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.