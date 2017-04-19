EFEM Uluslararası Fuar ve Org. Hiz. A.Ş. tarafından düzenlenen 6.Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Av ve Avcılık Silahları, Malzemeleri, Doğa Sporları ve Malzemeleri, şeklindedir.



Düzenleyici: EFEM Uluslararası Fuar ve Org. Hiz. A.Ş.



Konusu: Av, Silah, Balıkçılık ve Doğa Sporları Ürünleri



Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Bakırköy



Mekan : İstanbul Fuar Merkezi



Mekan Adresi : Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul



Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00



Kategori : 6.Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır