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6.uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı
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6.uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı

EFEM Uluslararası Fuar ve Org. Hiz. A.Ş. tarafından düzenlenen 6.Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

6.uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı

EFEM Uluslararası Fuar ve Org. Hiz. A.Ş. tarafından düzenlenen 6.Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Av ve Avcılık Silahları, Malzemeleri, Doğa Sporları ve Malzemeleri, şeklindedir.

Düzenleyici: EFEM Uluslararası Fuar ve Org. Hiz. A.Ş.

Konusu: Av, Silah, Balıkçılık ve Doğa Sporları Ürünleri

Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : İstanbul

İlce : Bakırköy

Mekan : İstanbul Fuar Merkezi

Mekan Adresi : Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul

Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 6.Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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