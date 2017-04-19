6.uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı
EFEM Uluslararası Fuar ve Org. Hiz. A.Ş. tarafından düzenlenen 6.Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir.
EFEM Uluslararası Fuar ve Org. Hiz. A.Ş. tarafından düzenlenen 6.Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı İstanbul Fuar Merkezi Yeşilköy isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Av ve Avcılık Silahları, Malzemeleri, Doğa Sporları ve Malzemeleri, şeklindedir.
Düzenleyici: EFEM Uluslararası Fuar ve Org. Hiz. A.Ş.
Konusu: Av, Silah, Balıkçılık ve Doğa Sporları Ürünleri
Türü: Uluslararası İhtisas Fuarı
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Bakırköy
Mekan : İstanbul Fuar Merkezi
Mekan Adresi : Atatürk Havalimanı Karşısı, Yeşilköy, Bakırköy, İstanbul
Başlangıç Saati : 20.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 23.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 6.Uluslararası İstanbul Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarı
Tür : Fuar
Ücretlimi? : Hayır
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