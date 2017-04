6 Ülkenin Eğitimcileri İznik'te

Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, Fatma Hanım Ortaokul Müdürü Şenol Seven ve beraberindeki heyet, "Mindstorm to Brainstorm" Erasmus projesi dahilinde 6 ülkeden 6 okulun yöneticileri ile birlikte İznik Belediye Başkanı Osman Sargın'ı ziyaret etti.



İznik Belediye Başkanı Osman Sargın, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederken, heyete ilçe hakkında bilgi verdi. İznik'e hayran kaldıklarını belirten proje ortakları, dünya tarihi için İznik'in önemli bir yere sahip olduklarını belirtirken, Belediye Başkanı Osman Sargın'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.



Pamukova İlçe Milli Eğitim Müdürü Aziz Demir, Mindstorm to Brainstorm" Erasmus projesi kapsamında ödüllendirildikleri ve önümüzdeki günlerde İngiltere'ye gideceklerini söyledi. - BURSA