BAHAR 6. Tana Afrika Barış ve Güvenlik Forumu, Etiyopya'nın Bahar Dar kentinde başladı.



"Afrika'daki Doğal Kaynaklar Yönetimi" başlığıyla düzenlenen forumda, Afrika Kıtası'ndaki zengin doğal kaynakların yönetimi ele alınıyor.



Açılışta konuşan Etiyopya Başbakanı Hailemariam Desalegn, Afrika'daki doğal kaynakların yönetiminin gerekli olduğunu söyledi.



Desalegn, "Afrika Kıtası geniş tarım alanlarına, maden, petrol ve doğalgaz açısından muazzam doğal kaynaklara sahip. Bu kaynakların Afrika halkının kalkınmasında kullanılması gerekir. Eğer doğal kaynaklar, Afrika Kıtası'ndaki halkların hizmetinde kullanılmazsa bu, büyük bir sorunun habercisi olacak ve güvenliği tehdit edecektir." ifadelerini kullandı.



Afrika Birliği Komisyonu Başkan Yardımcısı Tomas Kwasi Quartey de Afrika'daki doğal kaynakların idaresi konusunda yönetimlerin güçlendirilmesi, yolsuzlukla mücadele ve bu kaynakların istismar edilmesinin engellenmesi üzerinde yoğunlaşılmasının önemli olduğunu vurguladı.



Quartey, Afrika ülkelerinin, doğal kaynakları halkları için kullanması ve onlar için eğitim ve iş olanakları yaratması gerektiğini kaydetti.



Forumun başkanlığını yapan eski Nijerya Cumhurbaşkanı Olusegun Obasanjo da bazı Afrika ülkelerinde "yönetimin iyileştirilmesi" talebiyle düzenlenen gösterilerin iyi bir gösterge olduğunu, bunun Afrika'da ilerleyen bilinç düzeyini gösterdiğini dile getirdi.



Güney Sudan, Somali, Libya, Orta Afrika ve Nijerya'daki şiddet olaylarına işaret eden Obasanjo, Afrika Kıtası'ndaki çatışmalar ve çekişmelerin daha fazla yayılmasını engellemek için yönetimlerin güçlendirilmesi ve doğal kaynakların yönetilmesi çağrısında bulundu.



Forum, yarın sona erecek.