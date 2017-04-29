6. Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu
Birikim Okulları, Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu'nun altıncısını gerçekleştirdi.
Birikim Okulları, Sosyal Bilimler Öğrenci Sempozyumu'nun altıncısını gerçekleştirdi.
Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde "21. Yüzyılda Genç" teması ile gerçekleştirilen sempozyuma, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Üsküdar Belediyesi katkı sağladı.
Sempozyuma Gençlik ve Spor Bakanı Yardımcısı Abdurrahim Boynukalın, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Musa Duman, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Faruk Yelkenci, Üsküdar Kaymakamı Mustafa Güler, Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Mete Yapıcı, ilçe milli eğitim müdürleri, akademisyenler, STK temsilcileri ve davetliler katıldı.
Birikim Okulları Genel Müdürü Yusuf Yalçın, açılış konuşmasında, insanı merkeze alan, kendi kültüründen beslenen, kendi sosyal bilim yöntemlerini geliştiren öğrenci yetiştirmenin hedefleri olduğunu kaydetti.
Birikim Okulları Eğitim Koordinatörü Salih Eren de sempozyumun amacını, birikimli öğrencilerin araştırma temelli öğrenme anlayışına uygun olarak, akademisyenler ve öğretmenlerinin rehberliğinde kendi araştırma süreçlerini yürüterek bilimsel araştırmayı öğrenmelerini sağlamak olarak açıkladı.
10 akademisyen bilim kurulu üyesi, 14 düzenleme kurulu üyesi, 27 öğretmen ve 50 öğrencinin görev aldığı sempozyumda "Medeniyet", "Sosyalleşme" ve "Bağımlılık" başlıklarıyla 3 oturum gerçekleştirildi.