6 saniyede bir diyabetli ölüyor

Türkiye'de sayısı 11 milyonu bulan şeker hastalarının hayatını kolaylaştıracak, yapay pankreas da denilen hibrit pompa gibi son teknoloji ürünlerinin tanıtılacağı ve yeni tedavi yöntemlerinin konuşulacağı sempozyuma uluslararası katılım olacak. Her 6 saniyede 1 kişinin diyabet hastalığından hayatını kaybettiğine ve küresel sağlık harcamalarının yüzde 12'sinin diyabete harcandığına dikkat çeken Sempozyum Başkanı Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, "Türkiye'de diyabet hastalarının yüzde 60'ı şeker hastası olduğunun farkında bile değil. Hastalıkla ilgili tedavi seçenekleri giderek artsa da, hastalığın önlenmesi ve glisemik kontrol açısından hala hedeflediğimiz yere ulaşabilmiş değiliz" dedi.

Sempozyum Başkanlığını Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Damla Gökşen'le birlikte yürüten Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı'ndan Prof. Dr. Selçuk Dağdelen, IDF Diyabet Atlası tahminlerine göre, tüm dünyada 11 yetişkinden 1'inin diyabetli, 542 bin çocuğun ise tip 1 diyabet hastası olduğuna vurgu yaparak, "ülkemizde erişkin popülasyonun yaklaşık yüzde 18'inin obez olduğu ve aynı popülasyonda yaklaşık 11 milyon kişinin diyabet hastası olduğu bilinmektedir. Diyabet hastalarında kalp krizi, felç, böbrek hastalığı ve böbrek yetmezliği gibi hayati fonksiyonlarında ciddi değişimler olmaktadır" diye konuştu. Prof Dr. Dağdelen, "Diyabet tedavisi giderek daha karmaşık hale geliyor. 1923 Nobel'ini kazandıran insülinin keşfinden bu yana, diyabetolojiyi o kadar etkili değiştirebilecek bir keşif, henüz gerçekleşmedi. Özellikle son 10 yılda, diyabetle mücadelemizi kolaylaştıracak çok önemli teknolojiler geliştirildi. Yeni glukoz ölçüm yöntemleri, insülin infüzyon sistemleri, kapalı devre uygulamalar aslında hep diyabetle mücadelemizi iyileştirmek, verimimizi arttırmak için tasarlandı. Fakat diyabet teknolojileri de giderek karmaşıklaşıyor. Çocuk ve erişkin endokrin uzmanları olarak, Türkiye'de ilk kez bir araya gelip, diyabet tanı ve tedavisinde kullanabileceğimiz teknolojik gelişmeleri gözden geçirmek istedik" dedi.

YAPAY PANKREASA 1 ADIM KALDI

Sempozyum, Türkiye'deki yaklaşık 11 milyon diyabet hastasını yakından ilgilendiriyor. Yapay pankreas da denilen ve diyabet hastalarının hayatını kolaylaştıracak hibrit pompaların ve yeni teknoloji sensörlü şeker ölçüm cihazlarının tanıtımının da yapılacağı sempozyuma uluslar arası katılım da gerçekleşecek. Prof. Dr. Dağdelen, Türkiye'deki 11 milyon diyabet hastasından sadece yüzde 40'ının hastalığının farkında olduğunu, geri kalan yüzde 60'ının ise hastalığının farkında bile olmadığını dile getirerek, "Türkiye'de şeker hastalığı, Avrupa ülkelerine göre 4 kat hızlı ilerliyor. Üstelik tüm bu verilere rağmen tanı konulmuş diyabet hastaları, hastalıklarını kontrol etmekte de yetersiz kalıyor. Ne yazık ki, Türkiye'de SGK'nın açıkladığı rakamlara göre, sağlık için harcanan her 4 liradan 1 lirası diyabet hastalığının tedavisi için harcanıyor" diye konuştu.

Swissotel Büyük Efes'te, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji Bilim Dalı, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Endokrinoloji ve Diyabet Bilim Dalları ile Türk Diyabet Vakfı ve Türkiye Çocuk Endokrinolojisi ile Diyabet Derneği işbirliğiyle gerçekleştirilecek 1. Diyabet Teknolojileri Sempozyumu 20-22 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek.