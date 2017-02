6 Saniyede 1 Kişi Sigaradan Hayatını Kaybediyor

Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Dr. Elif Altuğ dünya sigarayı bırakma günü kapsamında ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen 2017 Sigarasız Dünya Günü için belirlenen "Bireylerin Sağlık ve Ekonomik İyiliğine Bir Tehdit Olarak Tütün Kullanımı" teması kapsamında tütün ve tütün ürünlerinin zararlarına dikkat çekiyor.

Önlenebilir ölümlerin en büyük nedenin tütün ve tütün ürünleri olduğuna dikkat çeken Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Dr. Elif Altuğ; "Her 6 saniyede 1, yılda ortalama 6 milyon kişi sigaradan hayatını kaybediyor. Ülkemizde aktif sigara içimine bağlı yılda 100 bin, pasif içime bağlı ise yılda 15 bin kişi hayatını yitiriyor. İçilen her bir sigara insan ömründen 12 dakika eksiltirken, kullanıcılarının yarısı hayatını sigaraya bağlı nedenlerden kaybediyor."

Tütün ve tütün mamulleri kullanımının dünyanın karşı karşıya kaldığı en ciddi toplum sağlığı tehditlerinden biri olduğuna değinen Amerikan Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümünden Dr. Elif Altuğ; Sigaranın içeriğinde 2 bini zehirleyici, 70'i kanser yapıcı özelliğe sahip 7 bin madde bulunduğunu belirtiyor. Dr. Elif Altuğ, "Nikotin tek başına içilen tütünün bağımlılık yapmasından sorumludur. Sonuç olarak, sigara etkili, bağımlılık yaratan, zehirli ve kanserojen bir maddedir. Sigara alışkanlığı edinmek için nikotin bağımlılığının doğal seyrini tamamlamak yeterlidir. Kişi ilk sigarayı içer. Tekrarlanan düzensiz kullanımlardan sonra nikotin kan düzeyinin korunabilmesi için günlük kullanıma başlar. Günde 1-2 sigaradan 15-20 adete çıkar. Sonunda 2-3 yıl içinde düzenli, günlük ve nikotin gereksinimine göre hayatın düzenlendiği alışkanlık başlar" dedi.

İçme alışkanlığı 13-19 yaş aralığında başlıyor

Sigara içme alışkanlığının ortalama 13 ila 19 yaşları arasında başladığını belirten Dr. Elif Altuğ, düzenli tütün kullanımının 18-24 yaş aralığında geliştiğini ve 18 yaşa gelindiğinde her 3 kişiden 1'inin her gün bir tütün ürünü kullanır hale geldiğini belirtiyor. Sigara içen her 10 kişiden 7'sinin sigarayı bırakmak istediğini belirten Dr. Elif Altuğ "Fiziksel ve psikolojik bağımlılık yapan sigaradan arınmak zor gibi gelse de imkânsız değildir" diyerek sigarayı bıraktıktan sonra;

İlk yarım saatte kalp atım hızının düştüğünü

2 hafta içinde kalp krizi riskinin azaldığını

6 ay içinde nefes darlığı ve öksürük yakınmasının azaldığını

10 yıl içinde akciğer kanseri riski, sigara içen kişilerin yarısında gerilediğini belirtiyor.

Nargile ve elektronik sigara bağımlılığa aracılık ediyor

Dr. Elif Altuğ kullanıcının nikotine maruz kalması nedeniyle nargile ve elektronik sigara tütün bağımlılığı oluşturulmasına aracılık ettiğine dikkat çekiyor. Sigaranın yanan ucundan yayılan yan dumandaki kanserojen içeriğe bağlı olarak zarar verdiğine bu nedenle pasif içicilerin de en az sigara kullanıcıları kadar zarar gördüğünü belirten Dr. Elif Altuğ; "Sigara, tüm kanser ve kalp damar hastalığı ölümlerinin yüzde 30'u ve akciğer hastalığı ölümlerinin yüzde 60'ından sorumludur. Her 10 akciğer kanserinden 9'u doğrudan sigarayla ilişkilidir. Sigara benzer şekilde koroner kalp hastalığı ve akciğer kanserine neden olur."