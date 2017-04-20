6. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı
Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Öğrenci Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Öğrenci Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.
Detaylar :
İl : Eskişehir
İlce : Tepebaşi
Mekan : Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü
Başlangıç Saati : 21.04.2017 09: 00: 00
Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00
Kategori : 6. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı
Tür : Toplantı
Ücretlimi? : Hayır
Kaynak: Etkinlik.io