6. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı

Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Öğrenci Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.

6. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı

Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından Öğrenci Merkezi isimli mekanda düzenlenmektedir.

Detaylar :

İl : Eskişehir

İlce : Tepebaşi

Mekan : Anadolu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi

Mekan Adresi : Yunusemre Kampüsü

Başlangıç Saati : 21.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 22.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 6. Sağlık Bilimleri Fakülteleri Dekanlar Konseyi Toplantısı

Tür : Toplantı

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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