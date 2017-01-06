6 Ocak Cuma Spor Gündemi

Akhisar'dan Hasan Ali Adıgüzel ile röportaj : "Arda Turan idolüm"



KAYSERİSPOR



Teknik direktör Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenebilir.



FENERBAHÇE



14.00 Sarı-Lacivertli takım Antalya'ya gidecek



15.00 Karşılanışı



19.00 Antrenman



GALATASARAY



11.00 - 17.00 Sarı kırmızılı takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.



14.00 Bruma basın toplantısı düzenleyecek.



BEŞİKTAŞ



10: 30 Başkan Fikret Orman valiliği ziyaret edecek.



11: 30 Orman, Antalya Çarşı Kartal Yuvası'nı ziyaret edecek.



11.00 - 17.30 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.



14.00 Talisca basın toplantısı düzenleyecek



TRABZONSPOR



Hazırlıklar Belek'te devam ediyor



OSMANLISPOR



Başkent ekibi Antalya'ya gelerek çalışmalarına başladı.



ANTALYA GÜNLÜĞÜ



Takımların transfer çalışmaları takip ediliyor.



BİLBAO, BARCELONA'YI YENDİ



Bilbao, 74. dakikasında 10, 80. dakikasında ise 9 kişi kaldığı İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Barcelona'yı 2-1 yenmeyi başardı. Rövanş 11 Ocak'ta Barcelona'da.



AFRİKA'DA YILIN SPORCUSU



İngiliz kulübü Leicester City'nin Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez, kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi. Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Nijerya'nın başkenti Abuja'da gerçekleşen törende sahibini buldu.



JUDO



Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, "Yabancı sporcuya karşı değilim....Bizim sporculuk dönemlerimizde yöneticilerimiz hatalar yaptı. 2020 Hedeflerimize ulaşabilmek için planlamalarımız var..." diyen Türkiye Judo Federasyonu yeni başkanı Sezer Huysuz, "planlamaları ve maddi kaynakları doğru bir şekilde harcayabilirsek hedeflerimize ulaşabiliriz" dedi.



BASKETBOL



-Euroleague-



20: 45 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano