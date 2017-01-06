Akhisar'dan Hasan Ali Adıgüzel ile röportaj : "Arda Turan idolüm"
KAYSERİSPOR
Teknik direktör Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenebilir.
FENERBAHÇE
14.00 Sarı-Lacivertli takım Antalya'ya gidecek
15.00 Karşılanışı
19.00 Antrenman
GALATASARAY
11.00 - 17.00 Sarı kırmızılı takım, Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.
14.00 Bruma basın toplantısı düzenleyecek.
BEŞİKTAŞ
10: 30 Başkan Fikret Orman valiliği ziyaret edecek.
11: 30 Orman, Antalya Çarşı Kartal Yuvası'nı ziyaret edecek.
11.00 - 17.30 Siyah-beyazlılar Antalya kampındaki çalışmalarını sürdürecek.
14.00 Talisca basın toplantısı düzenleyecek
TRABZONSPOR
Hazırlıklar Belek'te devam ediyor
OSMANLISPOR
Başkent ekibi Antalya'ya gelerek çalışmalarına başladı.
ANTALYA GÜNLÜĞÜ
Takımların transfer çalışmaları takip ediliyor.
BİLBAO, BARCELONA'YI YENDİ
Bilbao, 74. dakikasında 10, 80. dakikasında ise 9 kişi kaldığı İspanya Kral Kupası son 16 turu ilk maçında Barcelona'yı 2-1 yenmeyi başardı. Rövanş 11 Ocak'ta Barcelona'da.
AFRİKA'DA YILIN SPORCUSU
İngiliz kulübü Leicester City'nin Cezayirli kanat oyuncusu Riyad Mahrez, kariyerinde ilk kez Yılın Afrikalı Futbolcusu seçildi. Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan (CAF) yapılan açıklamaya göre, Yılın Afrikalı Futbolcusu Ödülü, Nijerya'nın başkenti Abuja'da gerçekleşen törende sahibini buldu.
JUDO
Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Huysuz, "Yabancı sporcuya karşı değilim....Bizim sporculuk dönemlerimizde yöneticilerimiz hatalar yaptı. 2020 Hedeflerimize ulaşabilmek için planlamalarımız var..." diyen Türkiye Judo Federasyonu yeni başkanı Sezer Huysuz, "planlamaları ve maddi kaynakları doğru bir şekilde harcayabilirsek hedeflerimize ulaşabiliriz" dedi.
BASKETBOL
-Euroleague-
20: 45 Fenerbahçe - EA7 Olimpia Milano
6 Ocak Cuma Spor Gündemi
Akhisar'dan Hasan Ali Adıgüzel ile röportaj : "Arda Turan idolüm"KAYSERİSPORTeknik direktör Sergen Yalçın için imza töreni düzenlenebilir.
Akhisar'dan Hasan Ali Adıgüzel ile röportaj : "Arda Turan idolüm"