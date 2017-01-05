6 Nisan Hareketi'nin Kurucusu Mahir'e Şartlı Tahliye

Mısır'da, "25 Ocak 2011" devrimi sürecinde etkin rol oynayan 6 Nisan Hareketi'nin kurucusu Ahmed Mahir, 3 yıllık tutukluluk süresinin ardından şartlı tahliye edildi.



AA muhabirine konuşan Mahir'in avukatı Seyyid el-Benna, Kahire'nin Tora Hapishanesi'nde tutulan müvekkilinin bugün sabah saatlerinde Tecammu Hamis Karakolu'ndaki işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.



Benna, Mahir'in 3 yıl boyunca her gün Yeni Kahire Karakolu'na gidip imza atması gerektiğini, önümüzdeki süreçte şartlı tahliye uygulamasının hafifletilebileceğini aktardı.



6 Nisan Hareketi Facebook hesabından yapılan açıklamada, Mahir'in tahliyesinin memnuniyetle karşılandığı duyuruldu. Açıklamada, "Sonunda Ahmed Mahir evine döndü. Bütün tutuklular için özgürlük temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



Mısır mahkemesi, Aralık 2013'te 6 Nisan Hareketi'nin kurucuları Ahmed Mahir, Ahmed Duma ve Muhammed Adil'i 3'er yıl hapis ve 7 bin dolar para cezasına çarptırmıştı.



Kurucuları ve üyelerinin çoğu liberal gençlerden oluşan 6 Nisan Hareketi, Mübarek rejimine karşı 2008 yılında bir devrim ve değişim hareketi olarak kurulmuştu.