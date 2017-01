6'ncı Konut Yöneticileri Mantolama Konferansı

İstanbul'da 6. Konut Yöneticileri Mantolama Konferansı gerçekleştirildi.



Konut yöneticilerini sektör liderleri ile buluşturan konferans İstanbul Ataşehir'de gerçekleştirildi. Konferansa yaklaşık bin kişi katılım gösterdi. Konferansta enerji verimliliği ve yalıtım alanında uzmanlar ile Enerji Bakanlığı'ndan yetkililer Enerji Kimlik Belgesi, yalıtım konusunda doğru bilinen yanlışlar, yalıtımlı binaların ülke ekonomisine sağlayacağı faydalar konusunda deneyim ve görüşlerini paylaştı. Ayrıca tiyatro sanatçıları konuya ilişkin skeçleri ile katılım gösterenlere keyifli anlar yaşattı.



Panelde konuşan GN Gurup Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Güney, "Ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi; enerji. Enerjinin büyük kısmı yalıtımsız binalarda tüketilmekte. Bu konferansla amacımız, insanların bu anlamda bilinçlenmesini sağlayabilmek. Ekonomi için yalıtımsız binalarda boşa giden enerjiyi bertaraf edebilmek" dedi.



"Vatandaşlar daire alırken artık enerji kimlik belgesini soracaklar"



Mayıs ayında yürürlüğe girecek enerji kimlik belgesinin konutlara faydasını değerlendiren Güney, "Mayıs ayından itibaren bu belgeyi almadan alım-satım ve kiralama işlemlerini yapamayacağız. Bu belge ile her binanın enerji sınıfını belirleyemeye başlayacağız. Eskiden insanlar daire bakarken mutfağı ve salonu nasıl diye incelerdi. Son zamanlarda mantolama var mı diye soruyorlar. Artık enerji kimlik belgesini soracaklar. Çünkü bu belgeye bir binanın enerji sınıfı direkt ortaya çıkacak. Burada A, B, C sınıfları yeşil bina sınıfı dediğimiz sınıfta yer alacak. Bunlar devlet tarafından özel teşvikler almış olacak. Amaç, enerji kimlik belgesiyle binaların daha enerji verimli binalar haline dönmesi için tüketiciyi teşvik etmek" diye konuştu.



Yalıtımın ülke ekonomisine katkısına değinen Güney, "Aşağı-yukarı 16 milyonun üzerindeki konutun yaklaşık 12 milyona yakını yalıtımsız. Bu yılda 10 milyar doların boşa gitmesi demek. Yalıtımlı binalarla boşa giden 10 milyar doları minimize etmek ve ülke ekonomisine tekrar kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



İZODER Başkan Yardımcısı Ertuğrul Şen, yalıtımın faydaları hakkında şu bilgileri verdi:



"Aile bütçesi içinde enerji giderleri çok yüksek fatura rakamı tutar. Isınma ve soğutmada kullanılan enerjinin faturası yüksektir. Enerji kaynağının bir faturası vardır. Serinletilen ya da ısıtılan mekanların korunmasında tabii ki cebimizi de korumuş oluyoruz. Enerji verimliliği dediğimiz; enerjini korunumudur. Ekonomik boyutuyla öncelikle aile bütçemize çok ciddi şekilde katkıda bulunuyor. Örneğin, ödediğiniz 250 TL'lik doğalgaz faturasını yarı yarıya düşürebilir ve 125 TL ödersiniz. Bunu mantolama yaptırdıktan sonraki süreçte hep yarı yarıya ödersiniz. Bundan sonraki yaşamınızda da bu ekonomiyi elde etmiş olursunuz. Mantolamanın faydası sadece ekonomik boyutuyla sınırlı değil. Çevresel boyutuyla ve yaşadığımız alanın konforlu ve sağlıklı olmasıyla çok yakından ilgili. Mantolama dahil olmak üzere tüm yalıtım uygulamalarında, doğru ürünün doğru kişiler tarafından uygulanması tüketicilerin lehinedir. Tüketicilerin belgeli ürün ve belgeli elemanı sorgulamaları lazım. Belgeli ürün ve belgeli elemanı tercih etmeliler."



"Yalıtım sadece sıcak ya da soğuk değil, her türlü suyu da ihtiva eden yalıtımdan bahsedebiliriz" diyen Çelen Değerlendirme Yönetim Kurulu Başkanı Güliz Çelen, "Yapılarımızın iç hayatının konforunu yükselten birşey. Dolayısıyla bir ekonomik boyutu var birde mutluluğu yükseltmek adına konfor seviyesini etkiliyor. Yalıtımın ülke ekonomisine katkısına baktığımızda, enerji fiyatları arttıkça büyüyor. Bu kadar çok yapının yapıldığı bir alanda, özellikle kent alanlarında yalıtımsız binayı artık hiç düşünemiyoruz. Bunun daha önemli bir yanı; konutları ya da binaların sahiplerine geri getirdiği dönüş. Buna değer artışı olarak bakıyoruz. Bütün bu enerji tasarrufu veya enerji verimliliği tedbirlerinin tamamen alınmasıyla birlikte konutların değerlerinde çok ciddi artışlar söz konusu. Bu asgari yüzde 10. Birde işletmek giderlerinde fevkalade tasarruf etme imkanınız var. Dolayısıyla hem şahısların hem de toplumun birebir fayda sağladığı bir konu. Son derece önemli. Devletimizin öncelikleri arasında yer aması gerekir" şeklinde konuştu.



Konferansa sektörün en kaliteli malzemelerini üreten firmalarından birisi olan Filli Boya, özel ödeme seçeneklerini sunan Şekerbank ve Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği İZODER de katılım gösterdi. - İSTANBUL