6 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı? 6 Mayıs 2021 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
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6 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı? 6 Mayıs 2021 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

6 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı? 6 Mayıs 2021 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?
Haberler.com / Sümeyye Trabzon - Haberler | Gündem

Ödül oyunu heyecanı ekrana damga vurdu. Survivor 2021 yarışmasında mavi ve kırmızı takım mücadelesi dikkat çekti. Eleme konseyi sonrası ilk ödül yarışı gerçekleştirildi. Ardından iki takım Anlat Bakalım oyunu için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, Anlat Bakalım'ı kim kazandı? 6 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı? 6 Mayıs 2021 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı?

Ödül oyunu heyecanı ekrana damga vurdu. Survivor 2021 yarışmasında mavi ve kırmızı takım mücadelesi dikkat çekti. Eleme konseyi sonrası ilk ödül yarışı gerçekleştirildi. Ardından iki takım Anlat Bakalım oyunu için karşı karşıya geldi. Peki, Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı, Anlat Bakalım'ı kim kazandı? 6 Mayıs Survivor ödül oyununu kim kazandı? 6 Mayıs 2021 Survivor ödül oyununu hangi takım kazandı? İşte detaylar haberimizde…

SURVİVOR'DA KİMLER KAPTAN OLDU?

Her hafta olduğu gibi yine oyun öncesi haftanın takım kaptanları oylamalar ile seçildi. Kırmızı ve mavi takım yarışmacıları takımların karışmasının ardından ilk oylarını kullandı.

Yeni haftanın takım kaptanları için yarışmacılar aklındaki isimleri söyledi. Kırmızı takımda yapılan oylamada haftanın kaptanı Batuhan olurken, mavi takımda ise kaptan Merve seçildi.

ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

İlk olarak avantaj oyununda karşılaşan takımlar bayrak yarışına kaldı. Bayrak yarışında kazanan kırmızı takım seçim avantajını elde etti. Sonraki turda ise Aleyna Kalaycıoğlu, Ayşe'yi ilk karşılaşmalarında yenmeyi başarırken Berkay, Poyraz'ı ve İsmail Balaban da eski takım arkadaşı Sergen'i yendi. 9-9 eşitliğin olduğu oyunda bayrak yarışında kazanan kırmızı takım oldu.

ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Yarışmacıların hem eğlenip hem de stres attığı anlat bakalım yine keyifli anlara sahne oldu. Karşılıklı olarak doğru kelimeleri tahmin etmeye çalışan yarışmacılar zaman zaman gülme krizine girdi. Dora ve Merve ikilisi 9 kelime bilerek günün rekorunu kırdı.

Anlat bakalımda skor 5-5 olunca en iyiler mücadelesi yapıldı. Bu etapta ise mavi takım, rakibin beş kelimesine karşılık beş kelime bildi. Böylece 6-5 skorla mavi takım anlat bakalımın sahibi oldu. Ödülü alan mavi takım kişi başına iki tane beyaz peynirli, domatesli tost yiyebilme şansını elde etti.

Gündem Editörü - Sümeyye Trabzon
Sümeyye Trabzon
Gündem Editörü
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