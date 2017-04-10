6 Kişilik Ailenin Harabeyi Andıran Evini Belediye Onaracak

Kütahya'nın Emet ilçesine bağlı Bahatlar köyünde adeta harabeyi andıran 2 odalı evde yaşam mücadelesi veren 6 kişilik Altın ailesinin evini belediye onaracak. Aile, 28 yaşında beyin tümöründen ameliyat olan çocuklarının tedavisinin devamı için yardım bekliyor.



Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, beyin tümörü nedeniyle ameliyat olan 28 yaşındaki Derya Altın'ı evinde ziyaret etti. Beynindeki tümör nedeniyle sokağa dahi çıkamayan Derya'nın, 3 kardeşi, konuşamayan engelli annesi ve babası ile banyosu ve mutfağı dahi bulunmayan iki odalı evde yaşadığı ortaya çıktı.



Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca'nın kendisine ziyaretinden dolayı çok mutlu olan Derya Altın, başkana Kuran okuması için aldığı tablet için teşekkür etti. Kendisini unutmayan herkese teşekkür eden Derya Altın, "Başta Cumhurbaşkanımıza ve herkese Allah iyilik versin. Hepinizden Allah razı olsun. Tüm milletime dua ediyorum. Bu hayat geçici, hepimiz bu dünyada geçiciyiz" dedi.



Evin tadilatı yapılacak



Sosyal belediyecilik projesi kapsamında, ihtiyaç sahibi ve hasta kişileri belediye ekipleri ile birlikte evlerinde ziyaret ederek, belediye imkanları doğrultusunda ihtiyaçlarını gideren Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca, "Derya kardeşimiz genç yaşta yakalandığı hastalık sebebi ile bir ameliyat geçirdi. Şimdi ise fizik tedavi süreci geçirecek. Emet Belediyesi olarak bu sürecin takipçisi olacağız. Babasının müsaadesini alarak Eskişehir'de yeniden Derya kardeşimizi kontrolden geçireceğiz. Doktorların tavsiyesine göre de ne gibi tedavi yapılması gerekiyorsa yanında olacağız. İnşallah en kısa zamanda Derya eski sağlığına kavuşacak ve beraber Emet ilçesini gezeceğiz. Bugün burada ayrıca Derya kardeşimizin yaşadığı evin, hastalığına cevap veremeyecek durumda olduğunu gördük. Belediyemiz bütçesince en kısa zamanda evin gereken tadilatlarını yaptıracağız" dedi.



"Annemin engelli maaşı ile geçinmeye çalışıyoruz"



Derya Altın'ın erkek kardeşi Fatih Altın, "Kardeşimizin geçtiğimiz yıl aniden rahatsızlandı. Beyninde tümör olduğunu öğrendik. Başarılı bir ameliyat geçirdi. Şimdi de mayıs ayında fizik tedavilere başlayacak. Yetkililerden Allah razı olsun, Allah bu millete, devlete zeval vermesin, bizim tüm temennimiz budur tek istediğim, Annem Azime Altın engelli aynı zamanda konuşma özürlü, devletimizin annemize vermiş olduğu engelli maaşı ile geçiniyoruz. Üç erkek kardeşiz en azından birimize iş imkanı sağlanırsa evimize katkımız olur. Daha önce kardeşim otellerde çalışıyordu. O da şimdi hastalığından dolayı çalışamıyor. İmkanlarımız onun evde ihtiyaçlarına karşılamamıza yeterli olmuyor. Evimizin de durumu ortada, en son Derya evde yürümek isterken merdivenlerden düşmüş çok üzüldük. İnşallah en kısa sürede kardeşim sağlığına kavuşacak" dedi.



Daha önce otellerde mankenlik yapan 28 yaşındaki Derya Altın şimdi tedavi olup yaşıtları gibi sokağa çıkmak istiyor. Ailesi Derya'nın tedavisi için hayırseverlerden yardım bekliyor. - KÜTAHYA