6 Kilo 605 Gram Esrarla Yakalanan Baba ve Oğlu Gözaltında (2)

OĞUL TUTUKLANDISamsun'da polisin düzenlediği operasyonda 6 kilo 605 gram esrarla yakalanan Turan Zengin ve oğlu Mustafa Zengin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

6 Kilo 605 Gram Esrarla Yakalanan Baba ve Oğlu Gözaltında (2)

BABA-OĞUL TUTUKLANDI

Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 6 kilo 605 gram esrarla yakalanan Turan Zengin ve oğlu Mustafa Zengin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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