6 Kilo 605 Gram Esrarla Yakalanan Baba ve Oğlu Gözaltında (2)
OĞUL TUTUKLANDISamsun'da polisin düzenlediği operasyonda 6 kilo 605 gram esrarla yakalanan Turan Zengin ve oğlu Mustafa Zengin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
BABA-OĞUL TUTUKLANDI
Samsun'da polisin düzenlediği operasyonda 6 kilo 605 gram esrarla yakalanan Turan Zengin ve oğlu Mustafa Zengin, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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