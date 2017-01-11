6. Kattan Düşen Çocuk Ağır Yaralandı

Samsun'da 6. kattan düşen 2 yaşlarındaki çocuk ağır yaralandı.



Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 yaşlarında olduğu öğrenilen Zeynep D. adlı kız çocuğu evlerinin 6. katındaki pencereden yere düştü. Torununun evde olmadığını fark eden babaanne açık olan pencereden aşağı baktığında onu yerde yatarken gördü. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Zeynep D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - SAMSUN