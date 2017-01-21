İzmir ve diğer çevre illerde IT, Bilgi İşlem ve Bilgi Güvenliği sektörlerinde aktif çalışan arkadaşlar ve bu konuya meraklı üniversite öğrenciler ile "Bilgi Güvenliği" ana konu olmak üzere Alsancak/Kordon' da 6. defa etkinlik düzenlenecektir. Hedeflenen amaç Bilgi Güvenliği Farkındalığını geniş kitlelere yaymak ve Ege bölgesinde bu konu ile alakalı ve ilgili çalışanları bir platformda bir araya getirmektir..
Tarih: 21 Ocak 2017 / Cumartesi
Saat: 18: 00 - 21: 00
Buluşma Yeri: Alsancak Vapur İskelesi
Etkinlik Facebook Sayfasına aşağıdan ulaşabilirsiniz:
https: //www.facebook.com/events/1217961154951301
Etkinlik LinkedIn Sayfasına aşağıdan ulaşabilirsiniz:
https: //www.linkedin.com/pulse/6-izmir-bilgi-güvenliği-etkinliği-çağrı-polat-msc
Bu etkinliklerde aşağıdaki konular üzerinde görüş alış verişi yapacağız:
Türkiye' de ve Dünya' da son zamanlarda meydana gelen güncel saldırılar
LinkedIn "Ege Bilgi Güvenliği" grubu hakkında
Güvenlik zafiyetleri
Güncel saldırı vektörleri
Güvenlik ürünleri(Antivirüs, Firewall, UTM, SIEM, DDoS mitigator vb.)
ISO 27001 BGYS saha uygulamaları
6698 KVKK hakkında görüş alışverişi
Yeni açılacak eğitimler ve etkinlik/seminer planları
Sektörden yeni arkadaşlar ile tanışma olanağı(networking)
Bilgi Güvenliği kapsamında katılımcılar tarafından önerilecek diğer başlıklar..
Notlar:
Etkinlik Alsancak Vapur iskelesi çarprazında(Tavacı Recep tarafı) Kahve Deryası'nda gerçekleşiyor.
Etkinliklerle ilgili sorular için cagripolat {at} erasistem.net e-mail adresinden bana ulaşabilirsiniz.
Etkinlikte yeme/içme katılan birey tarafından karşılanacaktır.
6. İzmir Bilgi Güvenliği Etkinliği
İzmir ve diğer çevre illerde IT, Bilgi İşlem ve Bilgi Güvenliği sektörlerinde aktif çalışan arkadaşlar ve bu konuya meraklı üniversite öğrenciler ile "Bilgi Güvenliği" ana konu olmak üzere Alsancak/Kordon' da 6. defa etkinlik düzenlenecektir.
İzmir ve diğer çevre illerde IT, Bilgi İşlem ve Bilgi Güvenliği sektörlerinde aktif çalışan arkadaşlar ve bu konuya meraklı üniversite öğrenciler ile "Bilgi Güvenliği" ana konu olmak üzere Alsancak/Kordon' da 6. defa etkinlik düzenlenecektir. Hedeflenen amaç Bilgi Güvenliği Farkındalığını geniş kitlelere yaymak ve Ege bölgesinde bu konu ile alakalı ve ilgili çalışanları bir platformda bir araya getirmektir..