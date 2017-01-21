6. İzmir Bilgi Güvenliği Etkinliği

İzmir ve diğer çevre illerde IT, Bilgi İşlem ve Bilgi Güvenliği sektörlerinde aktif çalışan arkadaşlar ve bu konuya meraklı üniversite öğrenciler ile "Bilgi Güvenliği" ana konu olmak üzere Alsancak/Kordon' da 6. defa etkinlik düzenlenecektir. Hedeflenen amaç Bilgi Güvenliği Farkındalığını geniş kitlelere yaymak ve Ege bölgesinde bu konu ile alakalı ve ilgili çalışanları bir platformda bir araya getirmektir..



Tarih: 21 Ocak 2017 / Cumartesi



Saat: 18: 00 - 21: 00



Buluşma Yeri: Alsancak Vapur İskelesi



Etkinlik Facebook Sayfasına aşağıdan ulaşabilirsiniz:



https: //www.facebook.com/events/1217961154951301



Etkinlik LinkedIn Sayfasına aşağıdan ulaşabilirsiniz:



https: //www.linkedin.com/pulse/6-izmir-bilgi-güvenliği-etkinliği-çağrı-polat-msc



Bu etkinliklerde aşağıdaki konular üzerinde görüş alış verişi yapacağız:



Türkiye' de ve Dünya' da son zamanlarda meydana gelen güncel saldırılar



LinkedIn "Ege Bilgi Güvenliği" grubu hakkında



Güvenlik zafiyetleri



Güncel saldırı vektörleri



Güvenlik ürünleri(Antivirüs, Firewall, UTM, SIEM, DDoS mitigator vb.)



ISO 27001 BGYS saha uygulamaları



6698 KVKK hakkında görüş alışverişi



Yeni açılacak eğitimler ve etkinlik/seminer planları



Sektörden yeni arkadaşlar ile tanışma olanağı(networking)



Bilgi Güvenliği kapsamında katılımcılar tarafından önerilecek diğer başlıklar..



Notlar:



Etkinlik Alsancak Vapur iskelesi çarprazında(Tavacı Recep tarafı) Kahve Deryası'nda gerçekleşiyor.



Etkinliklerle ilgili sorular için cagripolat {at} erasistem.net e-mail adresinden bana ulaşabilirsiniz.



Etkinlikte yeme/içme katılan birey tarafından karşılanacaktır.