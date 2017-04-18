6'ıncı Britanya Kebap Ödülleri Oylamaları Başladı

Britanya Kebap Ödülleri bu yıl şubat ayında düzenlenen görkemli ödül töreninin ardından 2018'deki ödüller için hazırlıklarına başladı.



Ana sponsorlugu Britanya'nın en iyi paket servis şirketi Just Eat'ın üstlendiği Britanya Kebap Ödülleri 2018 için oylama sürecini başlattı.



Yeni site voting.britishkebabawards.co.uk üzerinden artık oylamaların yapılabileceğini açıklayan yetkililer yeni site ile oylamaların daha da kolaylaşacağını ve aday gösterilen kebap işletmelerinin bu yeni site ile kişisel oylama sayfasına sahip olacaklarını söylediler.



Kebap işletmeleri yeni siteye kayıt olarak hem site üzerinden hem poster ve broşürlerle hem de sosyal medya üzerinden Britanya Kebap Ödülleri'nin desteğiyle müşterilerinden oy isteyebilecek ve hakettikleri ödülleri halkın oyu ile alabileceğini söyleyen yetkililer 2018 için heyecanlı olduklarını belirttiler.



2018 Britanya Kebap Ödülleri aşağıdaki kategorilerde dağıtılacak:



Just Eat en iyi paket servis kebap restoranı/kebapçısı



Müşteri memnuniyeti



En iyi yeni kebap restoranı/kebap dükkanı Londra/Londra dışı



En iyi kebapçı (Kuzey İrlanda, Galler, İskoçya, İngiltere, Londra)



En iyi kebap restoranı (Kuzey ve Batı Londra)



En iyi kebap restoranı (Güney ve Doğu Londra)



En ekonomik restoran



En iyi 'fine-dining' restoran



En iyi seyyar kebapçı



Yılın şefi



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