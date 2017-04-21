6 Ilde Sigara Kaçakçılığına Yönelik Operasyon

İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, kaçak sigaraları üreten ve yurda sokarak piyasaya sürdüğü belirlenen 30 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'ya finansal destek sağlamak amacıyla kaçak sigara üreten ve yurda sokarak piyasaya süren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.



Söz konusu soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde operasyon başlatan ekipler, haklarında gözaltı kararı bulunan 44 şüpheliden 30'unu gözaltına aldı.



Devam eden operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramaların sürdüğü bildirildi.