6 İlde Elektrik Kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'nin bazı bölgelerinde 9 Ocak Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi Pazarlar Caddesi 32018, 32070, 32026, 32006, 32004 ve 32076 sokaklara 09.00-12.00, Narlıca Mahallesi 56058, 56016, 56054 ve 56020 sokaklara 09.00-17.00, Çukurova ilçesi Mahfesığmaz Mahallesi 79019, 79011, 79031, 79010, 79021 ve 79027 sokaklara 13.00-15.00, Ceyhan ilçesi Sarısakal ve Gazi Osman Paşa mahallelerine 08.30-17.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



Gaziantep



Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesine 09.00-15.00, Karataş Mahallesi 1. Bölgeye 05.00-06.00, Bülbülzade Mahallesine 13.00-16.00, Ertuğrulgazi Mahallesine 09.00-12.00, Sarıbaşak Mahallesine 09.30-15.30, Yağdöver Mahallesine 09.00-17.00, Eydiaba, Fevzi Paşa ve Karşıyaka mahallelerine 09.00-12.00, Şehitkamil ilçesi Osmangazi Mahallesine 07.00-15.30, Selahattin Eyyubi, 29 Ekim, Yeni, Güzelyurt, Umut, Aşağı Arıl ve Yukarı Arıl mahallelerine 09.00-17.00, Nizip ilçesi Sekili Mahallesinde 10.00-15.00 saatlerinde kesinti uygulanacak.



Mersin



Anamur ilçesi Köprübaşı Mahallesine 09.00-17.00, Mezitli ilçesi Yeni Mahalle ile 33157, 33150, 33155, 33152, 33159, 33154 ve 33156 sokaklara 09.00-17.00, Tarsus ilçesi Öğretmenler Mahallesi 2963 Sokak ve Yeni Hal İçi mevkisine 09.30-13.30, Gaziler Mahallesi Gazipaşa Bulvarı, Kaleburcu Caddesi ve Profesör Doktor Ahmet Zeki Velidi Togan (1864) Caddesine 09.00-17.00, Gaziler, Bağlar, Ergenekon, Altaylılar mahalleri, Turan Caddesi ve Gazipaşa Bulvarına 09.00-11.00, Toroslar ilçesi Çiftçiler ve Bağcılar mahallerine 09.00-16.30 saatlerinde enerji verilemeyecek.



Hatay



Defne ilçesi Subaşı ve Turunçlu mahallelerine 13.30-14.30, Çekmece Mahallesine 12.30-13.30, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 475, 424 ve 477 sokaklara 09.00-15.00, Antakya ilçesi Gazi Mahallesine 12.30-13.30, Altınözü ilçesi Kolcular Mahallesine 09.00-15.00, Reyhanlı ilçesi Bağlar, Yeni ve Kurtuluş mahallelerine 09.00-13.00, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Sahil Caddesine 09.00-17.00, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Ermercan Caddesi, Barbaros Mahallesi İsmet İnönü Caddesi ve Kurtuluş Mahallesi 34 ve 69 sokaklara 08.30-17.30, Samandağ ilçesi Tomruksuyu Mahallesine 10.00-12.00, Hassa ilçesi Buhara Mahallesine 09.00-15.00, Dörtyol ilçesi Çaylı, Ocaklı, Altınçağ, Kuzuculu, Yeniyurt, Yeşilköy, Kışlalar, Numune Evler, Özerli, Sanayi, Yeşil, Karakese ve Konaklı mahallelerine 00.30-07.00, Payas ilçesi Fatih, Yıldırım Beyazıt, Cumhuriyet, Kozludere, İstiklal, Karacami, Karbeyaz, Karşı, Kürtül, Çağlalık, Yenişehir ve Sincan mahallelerine 00.30-07.00 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.



Osmaniye



Hasanbeyli ilçesi Kalecik Mahallesine 09.00-17.00, Merkez ilçesi Çona Mahallesine 09.00-15.00 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.



Kilis



Merkez ilçesi Mücahitler Mahallesine 09.00-14.00, Ekrem Çetin Mahallesi Anafartalar, Örnektepe ve İstiklal caddeleri, Radikal, Ayda, Eda sokaklar, Şıh Mehmet Mahallesi İstiklal Caddesi, Biçici, Gülçin ve Şarman sokaklara 09.30-16.30, Musabeyli ilçesi Yuvabaşı Mahallesine 09.00-16.30 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.