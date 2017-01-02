6 İlde Elektrik Kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'nin bazı bölgelerinde 5 Ocak Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.



Toroslar Elektrik Dağıtım Anonim Şirketinden yapılan açıklamaya göre, Adana'nın Seyhan ilçesi Gürselpaşa Mahallesi Mavi Bulvar ve 75364 Sokağa 09.00-12.00, Çukurova ilçesi 100.Yıl Mahallesi 85331, 85341, 85351 ve 85385 sokaklara 13.00-17.00, Yüreğir ilçesi Abdioğlu Cumhuriyet, Büyükkapılı ve Herekli mahallelerine 09.00-12.00, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa ve Sarısakal mahallelerine 08.30-17.00, Gazi Osman Paşa Mahallesine 08.45-17.00, Kozan ilçesi Postkabasakal, Akdam, Enizçakırı, Akarca, Salmanlı, Gökgöz, Kızlarsekisi, Ergenuşağı, Işıkkaya, Marankeçili ve Kalkumaç mahallelerine 07.30-17.30, Aladağ ilçesi Karahan, Kışlak ve Gökçeköy mahallelerine 07.30-17.30, Karaisalı ilçesi Merkez Boztahta, Barakdağ, Çukur, Çevlik, Gildirli, Nergizlik, Karakılıç, Gülüşlü, Aşağıyirikler, Aşağıbelemedik, Beydemir, Maraşlı, Hacılı, Çorlu, Eğlence, Torunsolaklı, Hacımusalı, Çatalan, Sarımehmetli, Ömerli, Sarıkonak, Karahasanlı, Bekirli, Körüklü, Nuhlu, Tatık, Çocuklar ve Etekli mahallelerine 05.00-07.00 saatlerinde elektrik verilemeyecek.



- Mersin



Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi 63162 ve 6396 sokaklar ile 138. Caddeye 09.00-10.00, Tarsus ilçesi Gaziler, Bağlar, Ergenekon mahalleleri ve Altaylılar Mahallesi Turan Caddesi, Gazipaşa Bulvarı ile 0228, 0245, 0247, 0240, 0242, 0226, 0201, 0205, 0203, 0212 ve 204 sokaklara 09.00-17.00 saatlerde elektrik verilemeyecek.



- Hatay



Antakya ilçesi Şirince, Havuzlar ve Karaali Bölüğü mahallelerine 09.00-15.00, Belen ilçesi Sarımazı Mahallesine 09.00-17.00, İskenderun ilçesi Sakarya Mahallesi Şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Ali Ermercan Caddesi ve 277 Sokağa 08.30-17.30, İskenderun ilçesi Pirireis Mahallesi 146 Sokak, Süleymaniye Mahallesi 39 Sokak ve Esentepe Mahallesi Süleyman Şah Caddesine 08.30-17.30, Samandağ ilçesi Kurtderesi ve Mağaracık mahallelerine 09.00-15.00, Dörtyol ilçesi Numune Evler, Özerli, Karakese ve Konaklı mahallelerine 00.15-08.00, Defne ilçesi Çekmece Mahallesi 424, 475 ve 477 sokaklara 09.00-17.00 saatlerinde enerji verilemeyecek.



- Gaziantep



Şehitkamil ilçesi Selahattin Eyyubi, 29 Ekim, Yeni, Güzelyurt ve Umut mahallelerine 09.00-17.00, İncilikaya Mahallesine 10.00-15.00, Şahinbey ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesine 10.00-17.00, Burçkarakuyu, Durantaş, Cebeler, Yamaçtepe, Sırasöğüt, Yazıbağı, Akpınar, Kaleboynu, Belenköy, Bekişli, Çevreli, Çubukdiken, Akbayır, Hacıarslan, Tiyekli, Kavşak, Kuşcu, Yaycı, Dokur, Hacıköy, Kayakent, Gülpınar, Ufacık, Serince ve Doğanca mahallelerine 12.00-13.30, Serince Mahallesine 09.00-12.00, Oğuzeli ilçesi Yeşildere Mahallesine 09.00-15.00, Nurdağı ilçesi Hamidiye Mahallesine 08.30-16.30 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.



Osmaniye



Düziçi ilçesi Böcekli, Çerçioğlu, Gümüş, Pirsultanlı ve Güzelyurt mahallelerine 09.00-17.00, Hasanbeyli ilçesi Kalecik Mahallesine 09.00-17.00 saatlerinde elektrik sağlanamayacak.



- Kilis



Merkez ilçesi Mücahitler Mahallesine 09.00-16.00, Ekrem Çetin Mahallesi Örnektepe, Anafartalar, Kuvayi Milliye, Altındağ ve İstiklal caddeleri, Asena, Derya, Radikal, Ahu, Ayda, Eda, Biçici, İzzet Çavuş, Gülçin ve Kahvecioğlu sokaklar, Şıh Mehmet Mahallesi İstiklal Caddesi, Geniş Kümeevler, Şarman, Özçil sokaklara 09.00-17.00, Musabeyli ilçesi Yuvabaşı Mahallesine 09.00-16.30 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.