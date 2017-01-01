6 İlde Elektrik Kesintisi

Adana, Mersin, Hatay, Osmaniye, Kilis ve Gaziantep'in bazı ilçelerine 4 Ocak Çarşamba günü, belirlenen saatler arasında elektrik kesintisine gidilecek.



Toroslar Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Yüreğir ilçesi Sarıçam Mahallesi Kozan Caddesi ile 2437, 2439, 2444, 2450 ve 2454 sokaklara 08.30-11.30, Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'ne 12.30-16.30, Ceyhan ilçesi Gazi Osman Paşa Mahallesi'ne 08.30-17.00 saatlerinde elektrik verilmeyecek.



- Mersin



Mezitli ilçesi merkez Mahallesi 52122, 52126, 52130, 52136, 52138, 52127, 52133, 52135, 52137, 52139 ve 52145 sokaklarda 09.00-17.00, Akdeniz ilçesi Çilek Mahallesi 63188, 6367, 6386, 6384, 6363 ve 6365 sokaklar ile 138. Caddede 09.00-15.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Hatay



Dörtyol ilçesi Çaylı, Ocaklı, Altınçağ, Kuzuculu, Yeniyurt, Yeşilköy, Kışlalar, Sanayi ve Yeşil mahallelerine 00.15-08.00, İskenderun ilçesi Denizciler Mahallesi 47 Sokağa 08.30-17.30, Arsuz ilçesi Karaağaç Mahallesi Sahil Caddesine 09.00-17.00 saatlerinde enerji verilmeyecek.



Osmaniye



Hasanbeyli ilçesi Kalecik köyüne 09.00-17.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Kilis



Merkez ilçesi Oylum, Beşikkaya, Acar, Arpakesmez, Akıncı ve İnanlı köyleri ile İnanlı karakolunda 08.30-17.00 saatlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.



Gaziantep



Oğuzeli ilçesi Körkün Mahallesinde 09.30-17.30, Şahinbey ilçesi Sarıbaşak Mahallesinde 09.00-14.00, İslahiye ilçesi Çubuk ve Alaca mahallelerinde 09.00-16.00, Yavuzeli ilçesi Sarılar Mahallesinde 09.00-14.00, Oğuzeli ilçesi Dibecik Mahallesinde 09.00-13.30, Şahinbey ilçesi Kahvelipınar ve Kıbrıs mahallelerinde 09.00-14.00 saatlerinde elektrik kesintisine gidilecek.



Açıklamada ayrıca, belirtilen saatler dışında teknik ve idari zorunluluklardan dolayı enerji kesme ve verme zamanlarında değişikliğe gidilebileceği kaydedildi.