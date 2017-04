6 İlde, 200 Caminin Sadaka Kutusunu Soydu

ANTALYA dahil 6 ilde 200'e yakın camide sadaka kutularından hırsızlık yapan 47 yaşındaki Ali Güler, Antalya'da yakalandı. Şüphelinin hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.



Antalya'da son zamanlarda camilerdeki sadaka kutularından hırsızlık olaylarının artması polisin dikkatini çekti. Kent merkezinde 20 civarında camide meydana gelen hırsızlık ihbarını değerlendiren Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, söz konusu camilerin güvenlik kameralarını incelemeye aldı.



Polisin kimlik tespiti ve teknik takibi devam ederken şüpheliyle ilgili ilginç ayrıntılar ortaya çıktı. Kısa sürede kimliği tespit edilen Ali Güler'in, camilere hırsızlık amacıyla gitmek için kullandığı çeşitli plakalardaki motosikletlerin de çalıntı olduğu anlaşıldı. Motosikletlerin plakalarını da takibe alan polis Güler'in Burdur, Isparta, Denizli, İzmir ve Konya'daki camilerden de hırsızlık yaptığını tespit etti.



İMAMIN CEKETİNİ. ÇALIP OTOMOBİLİNİ SOYMUŞ



Şüphelinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerindeki rahat tavırları dikkate çekti. Çoğu camide cemaatin arasına karışıp arka saflarda duran Güler'in, namazın ortasında cemaatten ayrılıp sadaka kutularını kırdığı görüldü. Şüphelinin, son girdiği caminin imamı E.M.'nin asılı ceketinin ceplerini de kontrol ettiği, ardından ceketi giyip dışarı çıktığı görüldü. Ceketin cebindeki otomobil anahtarıyla imam E.M.'nin otomobilini açan Güler'in, cep telefonu ve bir miktar parayı alarak kaçtığı kameralara yansıdı.



Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerinin dün akşam saatlerinde gözaltına aldığı Ali Güler, ilk ifadesinde 200'e yakın caminin sadaka kutularından para çaldığını itiraf etti. Şüphelinin üzerinde ve evinde yapılan incelemelerde 8 dizüstü bilgisayar ve çok sayıda cep telefonu bulundu.



Ali Güler, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.



- Antalya