6. ICCI Enerji Ödülleri, 2 Mayıs'ta sahipleriyle buluşuyor:

Enerji alanında Türkiye'nin en iyileri ödüllendiriliyor!

Enerji alanında özverili çalışmaları teşvik etmek amacıyla 2011 yılından beri her sene düzenlenen ve Türkiye enerji gücünü üreten lider firmaların en iyilerinin ödüllendirildiği, "ICCI Enerji Ödülleri" Töreni'nin altıncısı bu yıl 2 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul WOW Convention Center'da düzenlenecek.

50'ye yakın başvurunun alındığı ICCI Enerji Ödülleri'nde, başvuruda bulunan santraller ve projeler, önceden belirlenen ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşılan ölçülebilir kriterlere göre sektörün saygın isimlerinin katılımı ile oluşturulan jüri tarafından değerlendirilerek her kategoride en yüksek puanı alan santral ve proje belirleniyor.

2 Mayıs 2017 tarihinde İstanbul WOW Otel'de gerçekleşecek törende kazananların ödülleri TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Sayın Ziya ALTUNYALDIZ tarafından takdim edilecek.

ICCI Enerji Ödülleri, Avrasya'nın en önemli enerji etkinliğine de start verecek. Ödül gecesinin hemen ardından, 03-05 Mayıs tarihleri arasında ICCI - 23. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı İstanbul Fuar Merkezi'nde ziyaretçilerini ağırlayacak. PennWell International ve Hannover Fairs Turkey Fuarcılık arasında gerçekleşen ortaklık sonucunda bu yıl "ICCI Powered by POWER-GEN" mottosuyla düzenlenecek olan fuarda, sektöre yön veren 200'e yakın firma enerji sektörüne ilişkin yeniliklerini sergileyecek. Katılımcı firmalar; Türkiye'nin yanı sıra Orta Doğu ve Balkan ülkeleri başta olmak üzere çeşitli ülkelerden profesyonel ziyaretçilerle bir araya gelip yeni iş bağlantıları ve anlaşmaları için fırsat yakalayacaklar. Fuar ayrıca, Yunanistan, Ürdün ve Kosova'dan gelecek önemli satın almacılara da ev sahipliği yapacak.

ABB, Nordex ve Garanti Koza Enerji'nin Özel Sponsor; Siterm'in Altın Sponsor ve TEKSAN Jenaratör'ün Teknoloji Sponsoru olarak yer aldığı ICCI 2017 - 23. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı ; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) desteği ile sektörün tüm bileşenlerini bir araya getirecek.