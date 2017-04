6. Halic Dostluk Kupası Kadir Has Universitesinin

Bu yıl altıncısı gerçekleştirilen yarış, Rahmi M. Koç Müzesi önünde başladı, Kadir Has Üniversitesi önünde son buldu. 6. HALİÇ DOSTLUK KUPASI YARIŞI'nda bu yıl birinciliğe ulaşan ekip Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı oldu.

Kadir Has Üniversitesi ile Koç Üniversitesi kürek takımları bu yıl altıncı kez dostluk için yarıştı. İlk olarak 2011 yılında gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen Haliç Dostluk Kupası kürekyarışları bu yıl Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünde başladı ve Rahmi M. Koç Müzesi önünde son buldu.

KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ DAKİKADA 34 KÜREK ÇEKTİ

Dünyanın en prestijli sportif faaliyetleri arasında yer alan kürek sporunun en hızlı tekne kategorisinde, yarışçılar dakikada ortalama 32 kürek çekti. En başarılı ekip dakikada 34 kürek çekerek yarışmayı tamamlayan Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı oldu.

Kadir Has Üniversitesi Cibali Kampüsü önünde başlayan ve Rahmi M. Koç Müzesi önüne kadar süren 2 bin 200 metrelik parkurda, Kadir Has Üniversitesi ekibinde Ayten Kübra Aksoyer(dümenci), Yavuz Ali Oğuz, Özgür Borazan, Levent Örge, Ozan Demirdelen, Berk Emre Şişik, Savrun Kanay, Cihat Yasin Sevinç ve Buğra Kaan Akyazı "Dostluk Kupası" için kürek çekti. Kadir Has Üniversitesi Kürek Takımı, yarışa Burkay Günay'ın antrenörlüğünde hazırlandı.

Koç Üniversitesi Kürek Takımı ise Yalçın Fidancı'nın antrenörlüğünde Şirin Ezgi Elmas (dümenci), Caner Çelik, Furkan Camcı, Kaan Kanlı, Abdullah Salih Budan, Tuna Can Taner, Berke Ataseven, Ali Osman Taşçı ve İbrahim Durul Koca ile yarıştı.

PROF. DR. AYDIN: "BU SADECE SPORTİF BİR FAALİYET DEĞİL"

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aydın Haliç Dostluk Kupası'nın Türkiye'de iki üniversite arasında gelenek haline getirilen ve her yıl düzenlenen tek kürek yarışı olduğunu belirterek, "Bu etkinlik üniversite gençliğiyle spor adına barış ve dostluğa yapılan vurgu açısından büyük anlam taşıyor. Yılda bir kez yapılan bu yarış, sadece sportif bir faaliyet olarak görülmemeli, Türkiye'nin güzide iki üniversitesi arasındaki kapsamlı işbirliği, dostluk ve yaratıcı rekabetin de bir yansıması olarak algılanmalıdır. Bu yıl altıncı kez gerçekleştirilen yarışta öğrencilerimize bu heyecanı bize yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Benzer etkinliklerin diğer üniversiteleri de kapsayacak şekilde artarak sürdürülmesini diliyorum" şeklinde konuştu.

PROF. DR. İNAN: "BU TÜR ETKİNLİKLER HALİÇ'İN CANLANMASINA DA KATKI SAĞLIYOR"

Kadir Has Üniversitesi'yle 6 yıl önce Haliç Dostluk Kupası Yarışı'nı başlattıklarını aktaran Koç Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Umran İnan, etkinliğin geleneksel hale gelmesinden mutluluk duyduklarını belirtti. Umran İnan, Koç Üniversitesi olarak sporun her dalına büyük önem verdiklerini, öğrencilerin eğitimlerinin yanı sıra spor aktivitelerinde bulunmalarını desteklediklerini aktardı. Bu tür etkinliklerin Haliç'in canlanmasına da katkı sağlayacağını vurgulayan Umran İnan, "Öğrencilerin özverili, hevesli ve disiplinli çalışmaları sayesinde bu etkinliğin önümüzdeki yıllarda da aynı heyecanla devam edeceği inancını taşıyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.