6 Göçmenin Ölümüne Neden Olan Organizatör, Hayvan Hırsızlığından Yakalandı

Aydın'ın Didim ilçesinde 6 göçmenin ölümüyle sonuçlanan tekne kazasıyla ilgili olarak aranan firari organizatör, çaldığı büyükbaş hayvanlarla birlikte yakalandı.



Koçarlı ilçesine bağlı Haydarlı Mahallesi'nde çalınan 2 adet büyükbaş hayvanın bir kamyonetle sevk edileceği duyumunu alan jandarma ekipleri, plakası belirlenen kamyoneti Büyükdere Mahallesi'nde durdurdu. Araçta bulunan hayvanların kulak küpelerinin bulunmaması ve araç sürücüsü A.K.'nin hayvanları T.A. isimli şahıstan satın aldığını beyan etmesi üzerine yapılan soruşturmada, hayvanların S.Ç.'ye ait olduğu ve T.A. tarafından çalınarak A.K.'ye satıldığı tespit edildi.



Hayvan hırsızlığı ile ilgili olarak gözaltına alınan T.A.'nın yapılan UYAP sorgusunda, 18 Kasım 2016 tarihinde Didim'de göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 6 göçmenin öldüğü olayın organizatörü olmasının yanında dolandırıcılık, göçmen kaçakçılığı ve kasten öldürme olaylarından da arandığı tespit edildi. Dört ayrı suçtan kaydı bulunan T.A., sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.K.'nin aracında ele geçirilen büyükbaş hayvanlar ise sahipleri S.Ç.'ye teslim edildi. - AYDIN