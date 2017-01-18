6 Bin Kişilik Satranç Şöleni Başlıyor

Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar şampiyonalarına rekor katılım



TSF Başkanı Gülkız Tulay: "Türkiye'yi satranç coşkusunda buluşturuyoruz"



Orhan SENCER/İSTANBUL,



Türkiye Satranç Federasyonu (TSF), Türkiye'nin 81 ilinden yaklaşık 6 bin kişinin katılacağı dev bir satranç buluşmasına imza atacak.



Antalya'da 21-27 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek "Türkiye Küçükler Şampiyonası, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası" bir Türkiye buluşmasına da sahne olacak. "Türkiye'de satranç sporuna ilgi hergün biraz daha büyüyor. Rekor katılımla gerçekleşen bu organizasyonumuz da bunun göstergesi" diyen TSF Başkanı Gülkız Tulay, "Bu yıl Eskişehir'den Batman'a, Sinop'tan Mersin'e, Muğla'dan Diyarbakır'a, Kars'tan Çanakkale'ye kadar 81 şehirden 2 bin 524 sporcu ve ailelerinin katılımıyla yaklaşık 6 bin kişilik dev bir spor organizasyonuna imza atıyoruz. Geçtiğimiz yıl bu buluşmaya 5 bin kişi katılmıştı. Kendi rekorumuzu da kırdık. Doğudan batıya, güneyden kuzeye Türkiye'yi satrançta buluşturuyoruz" şeklinde konuştu.



7'DEN 70'E HERKES HAMLE YAPACAK



7 yaşından 70 yaşına kadar satranç sporcularının yer alacağı "Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası", 22 Ocak Pazar günü Antalya'da başlıyor. Türkiye Küçükler Şampiyonası'nda 7-12 yaş kategorisinde bin 897, Türkiye Yıldızlar Şampiyonası'nda 13-18 yaş kategorisinde 555 ve Türkiye Emektarlar Şampiyonası'nda 50 yaş ve üstü / 65 yaş ve üstü kategorilerinde 72 sporcu olmak üzere toplamda 2 bin 524 sporcu yarışacak. Şampiyonalar 9 turluk zorlu, heyecanlı mücadelelerin ardından 27 Ocak Cuma günü kapanış töreni ile sona erecek.



MELEK ABLALAR DEVREDE



Sporcular, veliler, hakemler, antrenörler, kafile başkanları, yönetim kurulu üyeleri, kurul başkanları ve üyeleri, il ilçe temsilcilerinin, psikolog ve sağlık görevlilerinin yer alacağı şampiyonada küçük sporculara "Melek Abla"lar da destek verecek. TSF'nin gönüllü "Melek Abla"ları müsabaka heyecanı yaşayan, desteğe ihtiyacı olan miniklere yardım edecek.



SATRANÇ SPORUNA TALEP YÜKSELİYOR



Türkiye'nin artık uluslararası alanda da satranç ülkesi olarak anıldığını ve son yıllarda tarihi zaferlere imza atıldığını söyleyen Tulay, "Türkiye'de satranç sporu önemli gündem maddeleri içinde yer alıyor. Son dönemlerde satranca olan ilginin daha da yükseldiğine tanıklık ediyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor. Ülkemizin dört bir yanında satranç çağrıları var. Özellikle okullarımızdan satranç takımı ya da satranç sınıfları açılması talepleri fazlalaştı" dedi.



TSF olarak dünya satranç kamuoyu tarafından da takdir edilen organizasyon ve etkinliklere imza attıklarını ifade eden Tulay, bu açıdan uluslararası otoritelerin de dikkatini çektiklerini kaydetti. Tulay, şunları söyledi:



"Ülke olarak 2016 yılında büyük ve zorlu sınavlar verdik. Zor bir süreçten geçen ülkemiz bu günlerde satrancın bütünleştirici gücüne ve aydınlatıcı ışığına ihtiyaç duyuyor. Türk satranç ailesi olarak zor günlerimizde birlikte hareket ederek 64 karede birleştik. Yeni yılda rekor katılımlı Türkiye'nin en büyük organizasyonuna 81 ilden sporcularımızın katılımıyla gerçekleştiriyoruz. Türkiye'yi satranç coşkusunda birleştiriyoruz. Satranç sporunun ülkenin dört bir tarafına yayıldığının en büyük göstergesi olan Türkiye Küçükler, Yıldızlar ve Emektarlar Şampiyonası aslında bir anlamda büyük bir Türkiye buluşması niteliği taşıyor. Geçtiğimiz yıl 5 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirdiğimiz şampiyona FIDE'nin de örnek gösterdiği organizasyonlardan biri olmuştu. Bu yıl da dünya satranç otoritelerinin ilgisini çekecek."



BAŞARILI SPORCULAR TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK



Çekişmeli ve zevkli mücadelelere sahne olacak Türk satrancının dev organizasyonu Topkapı Palace, Mardan Palace ve Belek Bellis Deluxe olmak üzere 3 otelde yapılacak. Şampiyonalarda birincilere şampiyonluk beratı, ilk üçte yer alan sporculara kupa, madalya verilecek. Küçükler ve Yıldızlar Şampiyonalarında başarılı olan sporcular, Dünya ve Avrupa Yaş Gurupları Şampiyonaları, Dünya ve Avrupa Okullar Şampiyonaları, uluslararası ve ulusal turnuvalara davet edilecek. Türkiye Emektarlar Şampiyonası'nda kategorilerine göre ilk üç dereceyi alan sporcular ise uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil edecekler.