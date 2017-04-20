6 bin 600 taksi narenciye kokacak

Antalya'da taksiler narenciye oto kokusu ve kalp şeklindeki Antalya logosu ile renklenecek



ANTALYA - Antalya Tanıtım Vakfıve Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası işbirliğiyle kentte hizmet veren 6 bin 600 takside, narenciye oto kokusu ve kalp şeklinde Antalya logosu ile renklenecek. Taksilerin ardından proje şehir içi toplu taşıma otobüslerinde kullanılacak.

Projenin tanıtım toplantısı Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odasında gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan ATAV Başkanı Nizamettin Şen, kente özgü spiral şeklinde portakal soyma tekniğinden yola çıkılarak tasarlanan Antalya logosunun kullanıldığı çıkartma ve oto kokularının ilk olarak 6 bin 600 ticari takside kullanılacağını kaydetti.

"Antalya tanıtımı"

Şen, koku ve çıkartmaların turistlere ve Antalyalılara da hediye edileceğini belirtti.

Oto kokularında limon,portakal, bergamut gibi narenciye ürünlerinin kullanılacağını dile getiren Şen,"ATAV 21 yıldır Antalya'nın tanıtımına katkı sağlıyor. Daha önce Antalya mutfağından, kentin kelebekleri ve doğal güzelliklerine, mağaralarından endemik bitki örtüsüne kadar çok sayıda zenginliği kitapları takvimleri ve birçok tanıtım materyali yurt içi ve yurt dışı fuarlarda milyonlarca kişi ile paylaştık. Bu kez farklı bir proje geliştirerek Antalya Valiliğinin de kullandığı Antalya logolu çıkartmalar ve oto kokuları yaptık. Kokular ve çıkartmalar taksilere dağıtılmaya başlandı. Bu çalışmayla Antalya'ya gelen yerli ve yabancı misafirlerimize hoş bir tanıtım yaparken, kent sakinlerine de şehir bilinci ve farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

"Projeye destek veririz"

Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan ise projeyi desteklediklerini belirterek, 6 bin 600 taksiye çıkartmaların yapıştırılıp, kokuların dağıtılacağını kaydetti.

ATAV Başlan Yardımcısı Yeliz Gül Ege ise kalbi Antalya için atan herkesi projeye destek vermeye davet etti.

40 yıllık taksi şoförü Hasan Kaptıkaçtı aracına çıkartma ve kokuyu takarak,"Antalya'nın faydasına olan her türlü çalışmaya destek veririz. Bu projeyi de çok faydalı buluyorum. Aracımıza binen herkes artık narenciye kokusunu alacak" diye konuştu.