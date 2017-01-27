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6 Bankanın Kârının Yüzde 40 Artması Bekleniyor
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6 Bankanın Kârının Yüzde 40 Artması Bekleniyor
27 Ocak 2017 Cuma 17:32
Halka açık 6 büyük bankanın net karının 2016'nın tamamında yüzde 40'ın üzerinde artması bekleniyor.
Halka açık 6 büyük bankanın net karının 2016'nın tamamında yüzde 40'ın üzerinde artması bekleniyor
Kaynak:
Dunya.com
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