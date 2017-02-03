6 ay süren fizik tedavi ile yeniden yürümeye başladı

Kaza sonrası sol ayağında hareket olmadığını ve his kaybı oluştuğunu anlatan Ali Kemal Yavuz, ''-kazadan sonra hastaneden tekerlekli sandalye ile ayrıldım. Doktorlar bundan sonra koltuk değneksiz yürüyemeyeceğini söylediler. Daha sonra birkaç merkezde fizik tedavi yaptırdık ama sonuç alamadık. Koltuk değnekleri kullanarak geldiğim Kızılay Hastanesi'nde aldığım yoğun fizik tedavi ve doktorların desteği ile iyileşerek koltuk değneklerini attım ve yürüyerek çıktım.'' dedi.

Kızılay Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doktor Selin Turan Turgut da kaza sonrası Ali Kemal'in belden aşağısının tutmadığını ve tek başına yürüyemez bir şekilde hastaneye geldiğini söyledi. Hastanede 6 ay boyunca fizik tedavi uygulandığını belirten Turgut, şunları söyledi:

''Ali Kemal tekerlekli sandalye ile hayatını devam ettiriyordu. Gelmeden önce birkaç tane fizik tedavi merkezinde tedavi almış ala sonuç çıkmamış. Morali de çok bozuktu. Ayrıca devlet de bu tür hastaların ücretlerini ödeyerek belirli seanslarla fizik tedavi almasına izin veriyor. Sürekli bir fizik tedavi almaları mümkün olmuyor. Ama biz hastamız genç olduğu ve umut gördüğümüz için destek olduk. Seans sayılarını uzattık ve 6 ay boyunca düzenli olarak fizik tedaviye geldi. Tam bir aile ortamında tekerlekli sandalyeden önce çift bastona, daha sonra tek bastona düştü ve son olarak da ayağına dışarıdan takılan ortopedik alet ile yürümeye başladı.''

İyileşmede hastanın motivasyonunun çok önemli olduğun da belirten Turgut, ''Fizik tedavi ekip işi. Biz ne keder yoğun çalışma yaparsak yapalım hastanın katılımı çok önemli. Hastanın yeteri motivasyonu olmadan isteğimiz sonucu almamız mümkün değil. Burada aile ortamında çok güzel sonuçlar aldık. 25 yaşında daha hayıtının başında olan bir insan için tekerlekli sandalyeden kendi başına yürür hale gelmek mutluluk verici bir şey.''

Doktorların yürüyemeyeceğini söylemesi üzerine büyük moral bozukluğu ile hastaneye gelen Ali Kemal'i yeniden moral vererek hayata küsmesine engel olduklarını anlatan Fizyoterapist Yasin Yasavul da, şöyle dedi:

''İlk önce psikolojik destek verdik ve sona da tedaviye başladık. Bacağında kas gücü olmadığı için önce güçlendirme hareketleri yaptırdık. Daha sonra elektro tedavi uyguladık. Normalde devlet bu tür hastaların yılda bir ay tedavi ücretlerini karşılıyor. Ama biz bir ay tedavi yeterli olmadığı için 6 ay sürekli tedavi verdik ve hala da vermeye devam ediyoruz. Çünkü 25 yaşındaki bir gencin kısa süreli fizik tedavi alıp bırakmasına gönlümüz razı olmadı.''