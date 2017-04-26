6 Ay Randevu Almak İçin Uğraştı 2 Yıl Sonraya Gün Verdiler

Sözcü.cm.tr'den Turgut ERAT'ın hastanelerde yaşanan aksaklıklar haberi büyük ilgi gördü. Yandaş medyanın görmezden geldiği hastanelerin çoğunda durum içler acısı. Yetkililer her seferinde "sağlık sisteminde devrim yaptık" desede durum hiç de öyle değil. Üstelik bu haberlerin ardından Türkiye'nin pek çok yerinden vatandaşlar mağduriyetlerini cep telefonu ile kaydedip Sözcü İhbar Hattı'na yolladı.