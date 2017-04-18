6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali Ön Jüri Değerlendirmesi Sona Erdi

Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz'ın anısına düzenlenen Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali'nin ön jüri değerlendirmesi sona erdi. Kurmaca, belgesel ve canlandırma/animasyon kategorilerinde 311 başvurunun yapıldığı festivalde üç kategoriden onar eser finale kaldı.



Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz'ı anmak amacıyla Forum Mersin AVM, Mersin Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Daraba Film Medya Event işbirliğiyle gerçekleştirilen festivalin bu yıl 6.'sı gerçekleştirilecek. Belgesel kategorisinden 74, canlandırma/animasyon kategorisinden 11 ve kurmaca kategorisinden 226 film finale kalabilmek için yarıştı. Ön seçiciler kurulu değerlendirmesinden geçen her kategoriden onar film, birinci olmak için yarışacak. Ödül almaya hak kazanan filmler, 5 Mayıs akşamı düzenlenecek olan gala gecesinde açıklanacak. - MERSİN