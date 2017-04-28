6 araç birbirine girdi: 1 yaralı



ZONGULDAK - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 6 araç birbirine girdi. Kazada yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza Ereğli-Alaplı karayolunun Kışla Mahallesi Potbaşı Sokak mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Potbaşı kavşağını geçince öndeki aracın frene basması sonucu arkadan gelen 5 araç birbirine vurarak kaza yaptı. Kazada Tahsin Korkmaz idaresindeki 06 UA 7538 plakalı hafifi ticari kamyonetin içerisindeki Gamze Korkmaz yaralandı. Sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaptıktan sonra ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından 4 araç kendi imkanları ile kaza yerinden ayrılırken, 2 kamyonet ise çekici ile yoldan kaldırıldı. Kazada yaralanan Gamze Korkmaz'ın hayati tehlikesi bulunmazken, 3 araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Savcılık kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.