ART Fuar Org.Tic Ltd.Şti. tarafından düzenlenen 6.Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri (AFTAR) Kültürpark Belediye Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım, Hayvancılık, Tarım Makineleri, Süt Endüstrisi, Ambalaj, Tohum, Peyzaj, Seracılık, Yumurta, Sulama Sistemleri, Labaratuar ve Analiz Teknolojileri, Veterinerlik şeklindedir.



Düzenleyici: ART Fuar Org.Tic Ltd.Şti.



Konusu: Tarım, Hayvancılık, Tarım Makineleri,Süt Endüstrisi, Ambalaj ve Tohum



Türü: İhtisas Fuarı



Detaylar :



İl : Afyon



İlce : Merkez



Mekan : Kültürpark Belediye Fuar Alanı



Başlangıç Saati : 13.04.2017 09: 00: 00



Bitiş Saati : 16.04.2017 18: 00: 00



Kategori : 6.Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri (AFTAR)



Tür : Fuar



Ücretlimi? : Hayır