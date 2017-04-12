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6.afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri (Aftar)
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6.afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri (Aftar)

ART Fuar Org.Tic Ltd.Şti. tarafından düzenlenen 6.Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri (AFTAR) Kültürpark Belediye Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir.

6.afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri (Aftar)

ART Fuar Org.Tic Ltd.Şti. tarafından düzenlenen 6.Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri (AFTAR) Kültürpark Belediye Fuar Alanı isimli mekanda gerçekleştirilecektir. Fuarın başlıca ürün ve hizmet grupları Tarım, Hayvancılık, Tarım Makineleri, Süt Endüstrisi, Ambalaj, Tohum, Peyzaj, Seracılık, Yumurta, Sulama Sistemleri, Labaratuar ve Analiz Teknolojileri, Veterinerlik şeklindedir.

Düzenleyici: ART Fuar Org.Tic Ltd.Şti.

Konusu: Tarım, Hayvancılık, Tarım Makineleri,Süt Endüstrisi, Ambalaj ve Tohum

Türü: İhtisas Fuarı

Detaylar :

İl : Afyon

İlce : Merkez

Mekan : Kültürpark Belediye Fuar Alanı

Başlangıç Saati : 13.04.2017 09: 00: 00

Bitiş Saati : 16.04.2017 18: 00: 00

Kategori : 6.Afyonkarahisar Tarım Hayvancılık ve Tarım Teknolojileri (AFTAR)

Tür : Fuar

Ücretlimi? : Hayır

Kaynak: Etkinlik.io

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