Afyonkarahisar'da 6. Afyonkarahisar Tarım, Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı açıldı.



Kültür Park içinde açılan fuarda konuşan Tarım Gıda ve Hayvancılık İl Müdürü Hüseyin Arap, Afyonkarahisar'ın 520 bin ton buğdayı, 400 bin ton arpasıyla, 550 bin ton patatesiyle, 800 bin ton şeker pancarı ile 43 bin ton kirazıyla, 47 bin ton vişnesiyle, 36 bin ton elmasıyla, haşhaşı ve birçok tarım ürünüyle söz sahibi bir il olduğunu söyledi.



ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser de fuara 125 katılımcının olduğunu kaydetti.



Afyonkarahisar'ın tarım alanındaki potansiyelini daha da arttırmak adına bölge bölge tarım alanları oluşturması gerektiğini belirten AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya da, "Bu önerim aynı zamanda benim hayalimdir. Sandıklı'da çok ciddi tarım makineleri alt yapısı var. Oraya ilave bir destek verelim ve ülkemizin tarım makineleri üretim üssü haline gelsin. Ayrıca ilimizde ki traktör bayilerinin çok önemli bir kısmı Dinar ilçemizdedir. Oraya da öyle bir galerisi sitesi kuralım ki ülkemizin traktör alım satım merkezi olsun." dedi.



Fuar 16 Nisan Pazar gününe kadar ziyarete açık kalacak.