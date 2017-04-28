6.800 Tl'ye Telkari İşlemeli Ayakkabı

Çeşitli altın ve mücevherlerin alıcılarını beklediği fırsat günlerinin en ilgi çeken ürünleri 11.500 TL'den 6.800 TL'ye düşen ve alıcısını bekleyen Mardin, Midyat yöresi sanatıyla işlenmiş telkâri işlemeli 22 ayar altın ayakkabı, altın boğumlu biberon ve emzik oldu.

Fırsat günlerinin açılışını yapan Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da esnafa bereketli ve bol kazançlar diledi.

Fırsat günlerinde ürünlerin fiyatları 150TL ile 150.000 TL arasında değişiyor ve bazı ürünlerde %70'e varan indirimler sağlanıyor.

