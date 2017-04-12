6-7 Ekim Olaylarında Hedef Olan Eğitim Kurumları Artık Daha İyi Eğitim Veriyor

6-7 Ekim olaylarının en büyük hedefi olan ve terör örgütü PKK yandaşlarının saldırısına uğrayan eğitim kurumlarında, veli ve öğretmenlerin desteğiyle artık daha iyi eğitim veriliyor.





HDP Merkez Yürütme Kurulunun 6 Ekim 2014'teki olağan toplantısının ardından yapılan çağrı üzerine Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerindeki iller olmak üzere birçok kentte çıkan olaylarda Tunceli'de 2, Mersin'de 3, Diyarbakır'da 34, Şırnak'ta 55, Adıyaman'da 1, Batman'da 4, Şanlıurfa'da 19, Bitlis'te 8, Bursa'da 2, Gaziantep'te 1, Mardin'de 36, Muş'ta 6, İstanbul'da 11, Bingöl'de 2, Hakkari'de 28, Siirt'te 13 ve Van'da 18 okul ile 50'yi aşkın dershane, kütüphane ve Kur'an kursu saldırıya uğramıştı.



Bu eğitim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı ve valiliklerin yaptığı çalışmayla yeniden hizmete açıldı.



İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, terörün kente verdiği zararın tamir edildiğini, yaraların sarıldığını söyledi. Terör yandaşlarınca yakılan eğitim kurumlarının yeniden yapılarak öğrencilere çok daha kaliteli birer eğitim yuvasına dönüştürüldüğünü vurgulayan Suay, "Okullarımızın birçoğu artık özel okul kalitesinde eğitim veriyor. Eğitime verilen zarar, Milli Eğitim Bakanlığı'nın desteğiyle anında giderilerek öğrencilerimiz mağdur olmayacak şekilde eğitimlerini sürdürdüler. Yakılan bazı okullarımız artık özel okul düzeyinde öğrencilere eğitimler veriyorlar. Çok daha kaliteli birer eğitim yuvasına dönüştüler." diye konuştu.



Suay, Kobani olaylarında yakılan Halk Eğitim Merkezi yerine çok daha modern bir Halk Eğitim Merkezi inşaatına başlandığını kaydetti.



Ateşe verilmişti, eğitim yuvasına dönüştürüldü



Olaylar sırasında sınıfları ateşe verilen Şehit Davut İlbaş İlkokulu ise İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteği, veli ve öğretmenlerin ortak çalışmasıyla çok daha iyi bir eğitim yuvasına dönüştürüldü.



Yaşanan olayların travmasını üzerinden atan öğrenciler atık robotik yarışmalara katılıyor ve eğitim alanında çeşitli projelere imza atıyorlar.





Okul müdürü Hayrettin İleri, okullarının kenar mahallede olması nedeniyle 2014 yılında terör örgütü yandaşlarınca yakılarak kullanılamaz hale getirildiğini anımsattı.



Okulun kısa sürede İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün desteğiyle toparlandığını ve velilerin sahiplenmesi için düzenli olarak etkinlikler yaptıklarını ifade eden İleri, şöyle konuştu:



"Mahallemizin akil insanları olan imamlarımızı, muhtarımızı ve velilerimizi her zaman okulumuza davet ettik. Yaptığımız tüm etkinlikleri onlarla paylaştık. Bizim buradaki gayemiz, çocuklarımızı en iyi şekilde eğitim açısından ülkesine faydalı birer birey ve donanımlı hale getirmektir. O yüzden biz okulumuzda değişimler başladık. Örneğin okulumuzda tamamen yakılan kütüphanemizi oluşturduk. Velilerimiz için çok amaçlı oda yaptık. Öğrencilerimize hobi odası oluşturduk. Bizim buradaki amacımız, çocuklarımızın normal sınıf dışında kendilerini daha rahat, doğal ortamda geliştirebileceği bir ortam oluşturmaktı."





Sınıfları da öğrencilerin isteklerine göre dizayn ettiklerini dile getiren İleri, çocukların zihinsel ve sanatsal olarak kendilerini daha fazla geliştirebilecekleri alan oluşturduklarını anlattı.





İleri, mahalledeki madde bağımlısı çocukları kazanmak ve okulu devam sayısını artırmak için çalışmalar yürüttüklerini belirtti.



Veliler evlerinde fazla olan oyuncak, minder ve diğer malzemeleri getirerek destek oldular



İngilizce öğretmeni Çiçek Taş, okul yakıldıktan sonra sınıflarında her şey yandığı için özel olarak bir İngilizce sınıfı tasarladıklarını ifade etti.



Öğrencilerin artık yeni sınıflarında İngilizceyi öğrenmek için koşarak geldiklerini ifade eden Taş, "Öğretmen arkadaşların yardımıyla sınıfı önce farklı renklere boyadık. Amacım, öğrencilerin sınıfa heyecanla gelebiliyor olmasıdır. Çünkü öğrencilerin burada farklı bir hayal dünyaları olsun istiyorum. Bu sınıfta sadece İngilizce dersi işleniyor ve sınıf tamamen bize ait. Öğrencilerimize burada daha hızlı İngilizce öğrensinler diye tamamen İngilizce argümanlarla donattık." dedi.





Anasınıfı öğretmeni Fadime Ercan da anasınıflarının daha önce Kobani olaylarında yakıldığı için geride sadece 4 duvar kaldığını ve velilerle birlikte el birliği yapıp bütün eksiklikleri gidermeye çalıştıklarını anlattı.





Ercan, velilerin de okullarının yakılmasından çok muzdarip olduklarını, onun için evlerinde fazla olan oyuncakları, minder ve diğer malzemeleri getirerek destek olduklarını dile getirdi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün girişimleriyle eksikliklerimizi tamamladıklarını aktaran Ercan, "Şu anda çok şükür eksikliğimiz yok. 100'e yakın öğrencimiz var. Amacımız o eylemlerde mağdur olan öğrencilerin bu mağduriyete maruz kalmalarını engellemekti. Okulu daha çok sahiplenmelerini sağlamak, okulu kendileri için daha cazip hale getirip kendilerine ait olduğu algısını oluşturmak istiyorduk. Bunu kazandırdığımızı düşünüyoruz. Bugün bir oyuncak kırıldığında çocuklar üzülüyor. Bu konuda mutluyuz." şeklinde konuştu.



Ercan, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde başlatılan "Hayalimdeki Robot" projesine katıldıklarını ve çeşitli hediyeler kazandıklarını da vurguladı.



Velilerden Fatma Dayan ise 3 çocuğunun gittiği okul baştan yenilendiği için çok mutlu olduklarını belirtti.



6-7 Ekim olaylarında, 2 polis şehit olmuş, Diyarbakır'da 3 arkadaşıyla yoksullara kurban eti dağıtan Yasin Börü'nün de aralarında bulunduğu 31 kişi hayatını kaybetmiş, 221 vatandaşla 139 polis yaralanmış, izinsiz gösterilerde saldırıya maruz kalan 25'i kaymakamlık binası, 67'si emniyet, 29'u siyasi parti olmak üzere bin 113 bina hasar görmüştü.