5n1pr Müşteri Portföyünü Genişletiyor

BİRÇOK sektöre iletişim danışmanlığı hizmeti veren 5N1PR İletişim Danışmanlığı, Essentra'nın satın aldığı 75'in üzerinde ülkeye ihracat gerçekleştiren Mesan Kilit'e stratejik iletişim danışmanlığı, pazarlama iletişimi, etkinlik yönetimi, medya ilişkileri, kriz iletişimi, itibar yönetimi ve lider iletişimi alanlarında hizmet vermeye başladı.



Bünyesine kattığı müşterilerle hizmet ağını sürekli genişleten 5N1PR, STK, Bilişim, Turizm, İnşaat, Gıda ve perakende, Lojistik, gibi sektörlerin öncü markalarına iletişim danışmanlığı hizmeti veriyor. 5N1PR İletişim Danışmanlığı, İtibar Yönetimi, Lider İletişimi, Pazarlama İletişimi, Medya İletişimi, Kurumsal Sosyal Sorumluluk İletişimi, Kriz Yönetimi, Konu ve Gündem Yönetimi, Finansal İletişim, Stratejik planlama, Online İletişim, Sosyal Medya ve Stratejik planlama konularında hizmetler veriyor.



5N1PR İletişim Danışmanlığı Genel Koordinatörü Kenan Kaffar, müşterilerinin kurumsal itibarlarını yönetirken; hedef kitleleri ile olan iletişim süreçlerinin amaçlarıyla tutarlı olmasını, bu süreçlere somut çözümler, konuya özel yaklaşımlar ve ölçülebilir sonuçlar almalarını sağlamaya çalışıyoruz dedi.



ESSENTRA MESAN KİLİT



1979 yılında kurulan Mesan Kilit, 2014 yılında İngiltere orijinli Essentra Components şirketleri arasına katıldı. Endüstriyel kilit sektörünün Türkiye pazar lideri olan Essentra bünyesindeki Mesan Kilit, 75 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Mesan Kilit, Türkiye'ye yabancı yatırım çekmiş bir firma olarak ekonomiye ve istihdama katkı sağlayacak faaliyetlerine devam ediyor. Silivri bölgesinde fabrikada 13 bin 500 m2 kapalı alanda faaliyet gösteren Essentra bünyesindeki Mesan Kilit, yüksek katma değerli ürünler üretiyor. - Ankara