5g, Ces 2017'yi Saracak!

Teknoloji için yılın en renkli etkinliklerinden biri olan CES, geleceğe yönelik, en hayalperest veya abartılmış yeniliklerin sergilendiği yer olacak. Böylesine büyük bir etkinlik, 5G için de harika bir tanıtım alanı.



Bugünkü mobil bağlantı teknolojisi 4G veya LTE, 5G'nin gelmesiyle oldukça geride kalacak. 5G'nin sanal gerçekliği her yere taşıma, dizi sezonlarınızı birkaç dakikada indirme gibi faydaları olacak. Kendi giden otomobiller ve nesnelerin interneti, 5G'nin geliştirmelerinden faydalanacak.



Tabi, şu küçük ayrıntıyı atlamamak gerekiyor: 5G birkaç seneden önce hayatımıza girmeyecek. Peki o halde bu kadar heyecana ne gerek var? Neden basit, Verizon, AT&T gibi firmalar, ilk 5G testlerini yapmaya başladılar.



AT&T'nin bu seneki CES'te 5G hakkında konuşması bekleniyor. 5G, Qualcomm CEO'su Steve Mollenkopf'un konuşmasının da merkezinde olacak. Mollenkopf, 5G'nin sosyal ve ekonomik faydalarından bahsederken, sahneyi 5G'nin mobil dışındaki faydalarından bahsedecek diğer sektörlerin liderleriyle paylaşacak.



Bu arada Ericsson, 5G ağlarından verilerin ne kadar hızlı aktığını gösterecek ve şehirlerin 5G sayesinde nasıl daha akıllı olacağının örneklerini verecek.



Bu tanıtımlar 5G'nin hedefini belirleyecek ancak sektör halen 5G standardının detayları hakkında tam bir anlaşmaya vermiş değil. Her şey yolunda giderse bunun 2018'de yapılacağı tahmin ediliyor. 5G'nin sabit mobil geniş bant haline geleceği veya evinize gelen fiziksel internet bağlantısının yerine geçeceği de konuşuluyor. Eğer bu gerçekleşirse, evinize internet bağlantısı getirmek için duvarlarınızı deldirmekten kurtulacaksınız demektir.