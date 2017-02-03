57 Yıldır Ayakkabı Tamirciliği Yapıyor

EDİRNE'nin Keşan İlçesi'nde 57 yıldır ayakkabı tamirciliği yapan 65 yaşındaki Şerif Begün, gelişen teknoloji ve Çin mallarının sektöre etkisiyle birlikte mesleğinin tarihe karışacağını söyledi.



Keşan'da zanaatkarların bulunduğu Büyük Cami Mahallesi Eski Yağ Pazarı Sokak'ta ayakkabı tamirciliği yapan Şerif Begün, teknolojik gelişmeler ve değişen alışkanlıklarla birlikte mesleğinin giderek yok olmaya yüz tuttuğunu söyledi. Mesleğine 7 yaşında başladığını ifade eden Begün, "O zaman bu meslek tutuluyordu. Askerde de mesleğimi yaptım. Askerden sonra 1975 yılında şu anki işyerimi açtım. 57 yıldan bu yana ayakkabı tamirciliği yapıyorum. Emekli olmama rağmen çalışmaya devam ediyorum. Ayakkabı tamirciliği mesleği son zamanlarını yaşıyor. Çin malı ucuz ayakkabılar çıkınca tamir işi de bitti. Ayakkabısı delinen atacak, yenisini alacak. Yetişen çırakta yok. O nedenle de ayakkabı tamirciliği maalesef bitecek. Eskiden Keşan'da 42 tane ayakkabı tamircisi vardı. Şimdi 5 tane kaldık. En eskileri de benim" dedi. Şerif Begün, ayakkabı tamirciliğinde artık çırak yetişmediğini de kaydederek, mesleğin yakın bir gelecekte unutulan meslekler arasına gireceğini söyledi. - Keşanedirne