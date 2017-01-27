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57 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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57 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
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57 Terörist Etkisiz Hale Getirildi
27 Ocak 2017 Cuma 15:17
Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyinde 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Genelkurmay Başkanlığı, Irak'ın kuzeyinde 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı
Kaynak:
Dunya.com
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[9204806] Dunya.com
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