57'nci Alay Vefa Yürüyüşünde 102 Metrelik Türk Bayrağı Taşıdılar
EDİRNE'de, Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'nde 102 metrelik Türk bayrağı açıldı.
EDİRNE'de, Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'nde 102 metrelik Türk bayrağı açıldı.
Edirne'de Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yıl dönümü etkinlikleri kapsamında '57'nci alay Vefa Yürüyüşü' düzenlendi. Selimiye Camisi'nde sabah namazının ardından gerçekleştirilen etkinliğe Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Özcan, Vakıflar Bölge Müdürü Osman Güneren, İl Müftüsü Emrullah Üzüm, Edirne Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Hakan Özkan, gaziler ve 300'e yakın öğrenci katıldı. Selimiye Camisi'nde kılınan sabah namazının ardından etkinliğe katılanlara çorba dağıtıldı.
Selimiye Camisi önünde oluşturulan 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü'nde 102 metre uzunluğundaki dev Türk Bayrağını açan öğrenciler 3 kilometre uzaklıktaki Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşlerinin yapıldığı Sarayiçi Kırkpınar Er Meydanı alanında bulunan Balkan Şehitliğine yürüdü. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, Selimiye Camisi müezzini Hüseyin Öztuna Kuran'ı Kerim okudu.
'VAROLUŞ VE DİRİLİŞ MÜCADELESİ'
Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, Çanakkale Savaşı'nın Türk Milletinin onur ve bilincinin uyanışıyla beraber varoluş ve diriliş mücadelesi olduğunu belirterek şöyle dedi:
"102 yıl önce gerçekleşen Çanakkale Savaşı destansı bir zaferin adıdır. İmanın, inancın sarsılmaz kalesidir. Yurdunu alçaklara uğratmayan şühedanın zafer narasıdır. Aziz Türk Milletinin hiçbir zaman düşmana teslim olmayacağının haykırışıdır. Çanakkale geride gözü yaşlı anlar bırakarak ana kucağından ayrılan on beşlilerin hikayesidir. Türk Milletinin onur ve bilincinin uyanışı var oluşu ve diriliş mücadelesidir. Çanakkale büyük önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen süre içerisinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelecektir' dediği yerdir. Çanakkale de olduğu gibi birlik ve beraberlik içerinde yüreği vatan aşkıyla dolu milletimizin aşamayacağı hiçbir engel, ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktur." Konuşmanın ardından Edirne İl Müftülüğünde görevli Nuri Böcekbakan tarafından dualar okundu. - Edirne