Çanakkale Zaferi'nde tamamı kahramanca şehit düşen 57'nci Alay şehitlerini anmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı anda '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' düzenledi. İzmir'de Yaklaşık 100 kişinin katıldığı yürüyüş öncesi katılanlara Çanakkale Savaşı'nda askerlerin karavanası yarma çorbası ikram edildi.