57'nci Alay İzmir'de Anıldı

ÇANAKKALE Zaferi'nde tamamı kahramanca şehit düşen 57'nci Alay şehitlerini anmak için Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 81 ilde aynı anda '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' düzenledi. İzmir'de Yaklaşık 100 kişinin katıldığı yürüyüş öncesi katılanlara Çanakkale Savaşı'nda askerlerin içtiği yarma çorbası ikram edildi. Tüm yurtta aynı anda yapılan '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü', İzmir'de de Konak Camii'nde kılınan sabah namazının ardından başlayarak Gündoğdu Meydanı'na kadar sürdü. Yaklaşık 100 kişinin katıldığı yürüyüşe İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, Gençlik Spor Şube Müdürü Ali Saybaş, çeşitli sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar katıldı. Konak Saat Kulesi Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşünde açılan 102 metrelik Türk Bayrağı Gündoğdu Meydanı'na kadar omuzlarda taşındı. Etkinliğin amacının gençlerimizdeki tarihi şuurunu dinç ve diri tutmak olduğunu söyleyen İzmir Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, "Aynı anda ülkemizin tüm illerinde yapılan 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın her sene gerçekleştirdiği bir etkinliktir. Bunu yapmamızdaki amaç, öncelikle gençlerimizdeki tarih şuurunu dinç ve diri tutmaktır. Bu vesileyle de 57'nci Alay'ın önemini gençlerimize anlatmış oluyoruz. Biliyorsunuz Çanakkale Zaferi'nin en önemli unsurlarından biridir 57'nci Alay. Etkinliğimiz aynı zamanda da Çanakkale ruhunu taze tutmak, Çanakkale ruhunu da unutmamak adına yapılmış bir etkinliktir" dedi.



Yürüyüş Gündoğdu Meydanı'nda Çanakkale Şehitleri için okunun Kuran-I Kerim tilavetinin ardından son buldu.