57. Alaya Vefa Yürüyüşü

Çanakkale Kara Savaşları'nın 102'nci yıl dönümü anma törenleri kapsamında, üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 5 bin kişi, 57'nci Alay Vefa yürüyüşü gerçekleştirdi. Yürüyüşe, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da katıldı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü İzcilik Federasyonu organizasyonunda düzenlenen '57'nci Alay Vefa Yürüyüşü' Kocadere köyündeki kamp ile başladı. Geceyi burada geçiren yaklaşık 5 bin kişi, Türk Kızılay'ı ile Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığının, 57'inci Alay askerlerinin son yemeği olan kırık buğday çorbasını içrek güne başladı. Organizasyondan son derece memnun kaldıklarını söyleyen vatandaşlar, bu tip etkinliklerin, milli bilincin oluşmasında önemli rol oynadığını söylediler.



Kılınan sabah namazının ardından, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Vali Orhan Tavlı, askeri yetkililer, üniversite öğrencileri ve izciler, yürüyüş için yola çıktı. 25 Nisan 1915 sabahı 57. Alayın yürüdüğü yoldan, bu kez etkinliğe katılanlar geçti. Yaklaşık 6 kilometrelik yürüyüş, 1.5 saat sonra Conkbayırı'nda sona erdi.



Yürüyüşün sonunca bir açıklama yapan Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, "57 Alay vefa yürüyüşünü gerçekleştirdik. Burada 102 sene önce, 1915'te ecdadımızın hayatını hiçe sayarak, ortaya koymuş olduğu mücadeleyi, ülkemizin geleceği, mukaddes değerlerimizin korunması için tabiri caizse 7 düvelin bir araya gelip üstümüze çullandığı zamanlar buna karşı duran, ülkemizin milletimizin ve o zamanki tüm coğrafyanın her yerinden, her bir köşesinden gelip burada şehit olan aziz ecdadımızın anısına burada gençlerimizle beraber yürüdük. Geçmişten aldığımız gücün bizi nasıl geleceğe götürdüğünü buradaki tüm gençlerimiz hissettiler. Özellikle 15 Temmuz gecesi bu ülkeye ihanet eden hainlerin karşısında dik duran gençlerimiz, bir kere daha burada tüm milletten beraberce krşı durduğumuz o darbe girişimini tarihe gömen bu aziz milletin evlatları burada ecdadının ortaya koymuş olduğu fedakarlığı da yaşamış oldu" dedi.



KINALI KUZULAR DEDELERİNİN İZİNDE



Türkiye İzcilik Federasyonu tarafından organize edilen faaliyete Türkiye'nin çeşitli illeri ile aralarında Hatay Reyhanlı sığınmacı kamında kalan Suriyeli çocukların da olduğu, Filistin, Lübnan, Gürcistan, KKTC gibi ülkelerden toplam 4 bin 990 izci katıldı. İzciler, Çanakkale'nin Eceabat ilçesine bağlı Bigalı köyü yakınlarındaki Kocadere mevkiinde kamp kurdu. Burada hazırlanan çadırlarda kalan izciler, sabah şafakla birlikte top sesleriyle uyandı. 102 yıl önce 57. Alay'ın yaptığı gibi hamur kızartması ve çorbadan oluşan sabah kahvaltılarını yapan izciler, saçlarına kına yaktırarak ellerinde Türk bayraklarıyla Conkbayırı'na doğru yola koyuldu. Kamp alanından çıkışta izcileri mehter takımı uğurladı. Üzerlerinde 'Dedeciğim ben geldim' yazılı yeleklerle 57. Alay güzergahından yürüyen izciler Conkbayırı'na ulaştı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü izci önderi ve Türkiye İzcilik Federasyonu Teknik Kurul Başkanı Süheyla Derindere Subaşı, "13 yıldır izcilerimizle birlikte aynen 1915'de 57. alayın konuşlandığı, daha sonra da gidip hep birlikte şehit olduğu noktadayız. Biz çocuklarımıza bir şeyleri anlatmaktan çok o atmosferde o şeyleri yaşatmak isteriz. En önemli şey tarihi duyguyu, tarihi hissi vererek çocuklarda o milli duyguyu geliştirmek. 4 gündür buradayız. Yaklaşık 5 bin 800 izcimiz var. 9 ülkeden, 52 şehirden izcilerimiz var. Sabah, izciler, top ve ezan sesleriyle uyandılar. Şimdi de saçlarına kına yakıp dedelerinin yolundan yürüyorlar" dedi.



O günleri tekrar yaşamanın kendilerini mutlu ettiğini söyleyen izciler de yaşadıkları muhteşem günün, 102 yıl önceki atmosferi anlamalarına yardımcı olduğunu söylediler.



(Ahmet Faruk Çabuk - Emrah Elmas - Gürkan Düzenli - Murat Yüksel / İHA)