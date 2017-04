57. Alay Vefa Yürüyüşü - Edirne

Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da, "57. Alay'a Vefa Yürüyüşü" etkinliği düzenlendi.



Selimiye Camisi'nde bir araya gelen vatandaşlar sabah namazı kıldı. Namazın ardından vatandaşlara çorba ikram edildi, Türk bayrağı dağıtıldı.



18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 102 yıl dönümü anısına 102 metrelik Türk bayrağı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük boy posterini taşıyan vatandaşlardan oluşan kortej, Selimiye Camisi'nden Balkan Şehitliği'ne yürüdü.



Şehitlikte düzenlenen törende de Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için dua edildi.



Edirne Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Serhat Ocak, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale Şavaşı'nın destansı bir zaferin adı ve inancın sarsılmaz kalesi olduğunu söyledi.



Çanakkale'nin yurdunu alçaklara uğratmayan şühedanın zaferi olduğunu belirten Ocak, şunları kaydetti:



"Aziz Türk milletinin hiçbir zaman düşmana teslim olmayacağının haykırışıdır Çanakkale. Çanakkale, geride gözü yaşlı analar bırakarak ana kucağından ayrılan on beşlilerin hikayesidir. Türk milletinin onur ve bilincinin uyanışı, var oluşu ve diriliş mücadelesidir. Çanakkale Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, 'Ben size taarruzu değil ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçen süre içerisinde yerimize başka kuvvetler ve komutanlar gelecektir' dediği yerdir. Sarsılmaz bir imanla mücadele eden ecdadımız bu kıymetli yurdu bize emanet etmiştir. Kahraman şehitlerimizden aldığımız güç ve cesaretle bize düşen görevleri en iyi şekilde icra etmek en temel vazifemizdir."



Ocak, Çanakkale'deki gibi yüreği vatan aşkıyla dolu milletin aşamayacağı engelin olmadığını belirtti.



Etkinliğe, kurum müdürleri, gaziler ve öğrenciler katıldı.



Kırklareli



Kırklareli'nde düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" etkinliği kapsamında Hızırbey Camisi'nde vatandaşlar ve öğrenciler sabah namazı kıldı, dua etti. Namazın ardından cami bahçesinde çorba ikram edilerek vatandaşlara Türk bayrağı dağıtıldı.



Vatandaşlar daha sonra ellerinde Türk bayraklarıyla şehitliğe yürüdü. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Muammer Aydın, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlendiğini hatırlattı. Aydın, gençliğin ecdadına sahip çıktığını belirterek, Türk milletinin vatanı için canını vermeye her zaman hazır olduğunu söyledi.



Aydın, Çanakkale'nin önemini genç nesillere aktarmak istediklerini bildirdi.



Kırklareli Müftüsü Hüseyin Demirtaş ise etkinliğe katılanlara teşekkür ederek, Çanakkale ruhunu unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını ifade etti.



Gönül gözüyle yürüdü



Kırklareli'nde yaşayan görme engelli 27 yaşındaki Berkay Gürpınar da yürüyüşe katıldı.



Gürpınar, elinde taşıdığı Türk bayrağı ile zaman zaman "Şehitler ölmez vatan bölünmez" şeklinde slogan attı.



Gürpınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vatanını hiç göremese bile gönül gözüyle aşık olduğunu söyledi. Bu vatan için canını vermeye seve seve hazır olduğunu vurgulayan Gürpınar, "Vatanımı görmek isterdim ama bu da Allah'ın takdiri. Gözlerimle göremesem bile vatanımı canı gönülden seviyorum." diye konuştu.



Tekirdağ



Tekirdağ'da, düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü" etkinliği kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, tarihi Orta Camisi'nde sabah namazı kılarak, dua etti.



Namazın ardından çorba ikram edildi, Türk bayrağı dağıtıldı. Vatandaşlar daha sonra 102 metrelik bayrakla Hükümet Caddesi'nden sahil dolgu alana kadar temsili yürüyüş gerçekleştirdi. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu, dualar edildi.



Tekirdağ Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hazan Kadir Kardaş, burada yaptığı konuşmada, tarihe gençlerle, bütün millet olarak sahip çıkıldığını ifade ederek, şehitlerin her zaman olduğu gibi bu yıl da saygıyla ve dualarla anıldığını aktardı.