Gençlik ve Spor Bakanlığının Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı nedeniyle düzenlediği "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Erzurum'da çok sayıda kişinin katılımıyla yapıldı.



Erzurum Valiliği ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü (GHSİM) organizasyonunda, kent merkezindeki Narmanlı Camisi'nde bir araya gelen grup, sabah namazı kılıp, dua etti.



Namazın ardından katılımcılara cami bahçesinde çorba ikram edildi, Türk bayrağı dağıtıldı.



Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı anısına sabah namazı ardından vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla Karskapı Şehitliği'ne kadar yürüdü.



Burada da şehitler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.



Törene, kurum amirleri ve öğrencilerin de aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.



Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, düzenlenen programa katılımın yoğun olduğunu ve bunun gururunu yaşadıklarını belirterek, "Bakanlığımızın bu anlamlı projesine katılmak ve destek vermek bizleri onurlandırıyor. Gençlerimizi, yetişkinlerimizi ve yaşlılarımızı bu manevi havası yüksek etkinlikte gördüğümüz için çok mutluyuz." dedi.