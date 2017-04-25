Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı etkinlikleri kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", İzmir, Denizli ve Uşak'ta yüzlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.



İzmir Konak Meydanı'ndaki Yalı Camisinde kılınan sabah namazı ile başlayan program, cami çıkışında vatandaşlara yarma çorbası ikram edilmesi ile devam etti.

İzmir Gençlik ve Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve İzmir Gençlik Merkezi tarafından gerçekleşen etkinlik kapsamında vatandaşlar ve öğrenciler, Konak Yalı Camisi'nde sabah namazını kılarak dua etti. Cami çıkışında vatandaşlara yarma çorbası dağıtıldı.



Vatandaşlar daha sonra ellerinde 102 metrelik Türk bayrağıyla Gündoğdu Meydanı'na yürüdü. Burada şehitler için Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okundu, dualar edildi.



Etkinlikte konuşan Gençlik ve Spor Bakanlığı İzmir İl Müdürü Ali Osman Tatlısu, etkinliğin her sene gerçekleştirildiğini belirterek, "Bunu yapmamızdaki amaç öncelikle gençlerimizdeki tarih şuurunu dinç tutmak. Bu vesileyle 57. Alayın önemini gençlerimize anlatmak." dedi.