HATAY/ Gençlik ve Spor Bakanlığınca Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yılı kapsamında düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Mersin ve Hatay'da vatandaşlar ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı.



Mersin'de, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, tren garında bir araya gelen öğrenciler yaklaşık 1 kilometre uzunluğundaki Türk bayrağı eşliğinde Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü



Mehteran takımının marşlarla eşlik ettiği öğrencilere, çevredeki vatandaşlar da alkışlarla destek verdi.



Alandaki programda, şehitler için Kur'an-ı Kerim okunarak dua edildi.



Mehter takımının verdiği konserin ardından programa katılan öğrencilere çorba dağıtıldı.



Hatay



Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde de 57. Alay Vefa Yürüyüşü kapsamında etkinlik düzenlendi.



Gazi Mahallesi'nde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan yürüyüş, mehter takımı eşliğinde eski şehitliğe kadar sürdü.



Etkinlikte konuşan Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz, 57'nci Alay'ın dünyada en çok kahramanlık gösteren alay olduğunu belirtti.



Program sonunda Kur'an-ı Kerim okunarak dualar edildi.