Gençlik ve Spor Bakanlığınca Çanakkale Zaferi'nin 102. yılı kapsamında düzenlenen "57. Alay Vefa Yürüyüşü", Tokat ve Amasya'da da vatandaşların katılımıyla yapıldı.



Tokat Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlik kapsamında vatandaşlar, Ali Paşa Camisi'nde sabah namazında bir araya geldi.



Namazın ardından katılımcılara Tokat Belediyesi tarafından çorba ve çay ikramında bulunuldu.



Vatandaşlar, daha sonra Türk bayraklarıyla Erenler Mezarlığı'na kadar yürüdü.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, burada yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızla ellerinde Türk bayraklarıyla Çanakkale şehitlerimiz anısına yürüdük ve dua ettik. Etkinliğimize katılan ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.



Amasya



Amasya'da Fatih Camisi'nde sabah namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi.



Daha sonra cami önünde katılımcılara buğday çorbası ikram edildi. Ardından vatandaşlar, ellerindeki Türk bayraklarıyla Yavuz Selim Meydanı'na kadar yürüdü.



Vali Salih Işık, burada yaptığı konuşmada, Çanakkale'de imkansızlıkları başaran kahraman askerlerin dünyaya çok önemli bir ders verdiğini söyledi.



Ecdadın 102 yıl önce hayatını hiçe sayarak, ülkenin birliği ve geleceği için ortaya koyduğu mücadelenin tarif edilemeyeceğini vurgulayan Işık, şunları kaydetti:



"Ülkemizin, milletimizin mukaddes değerlerinin korunması için tabiri caizse yedi düvelin üzerimize gelmesine karşı duran, o zamanki tüm coğrafyanın her bir köşesinden gelip burada şehit olan aziz ecdadımızın adına yürüdük. Geçmişten aldığımız gücün bizi ileriye nasıl götürdüğünü gençlerimiz bu yürüyüşte hissetti. Vatan uğruna canlarını hiç düşünmeden feda eden ve tamamı şehit olan 57. Alay ile tüm şehitlerimize milletimiz sonsuza kadar minnettar kalacaktır. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü için canını veren tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum."



Program, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu'nun şehitler için dua etmesinin ardından son buldu.



Yürüyüşe 15. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay ile vatandaşlar katıldı.