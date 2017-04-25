57. Alay Vefa Yürüyüşü
Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te yürüyüş ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Çanakkale Zaferi'nin 102'nci yılı etkinlikleri kapsamında Bursa, Balıkesir, Eskişehir, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te yürüyüş ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.
Bursa'da "Bir Ölüp Bin Diriliriz" sloganıyla Bursa Valiliği ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı gençlik merkezleri tarafından düzenlenen program, Ulu Camii'de sabah namazı kılınmasıyla başladı. Namazın ardından Tophane Endüstri Meslek Lisesi, Süleyman Çelebi Anadolu Lisesi ve Süleyman Çelebi İmam Hatip Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenlerinden oluşan grup, Saltanat Kapı'dan başlayarak Pınarbaşı Garnizon Şehitliği'ne yürüdü.
Vali Yardımcısı Ergun Güngör, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Doç. Dr. Süleyman Şahin, Gençlik Merkezleri Koordinatör Şube Müdürü Mürsel Kaya, şube müdürleri, Gençlik Merkezi müdürleri ve gençlik liderlerinin de katıldığı program kapsamında şehitlik alanında yapılan saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua okunması esnasında duygusal anlar yaşayan gençler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı.
Program sonunda tüm katılımcılara çorba ikram edildi.
Balıkesir
Balıkesir'de mehter marşı eşliğinde sabah saatlerinde Balıkesir İmam Hatip Lisesi önünden 57. Alay Vefa Yürüyüşü'nü gerçekleştiren öğrenciler, Şehitlik Anıtı önünde, Çanakkale Şehitleri'ni andı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen yürüyüş kapsamında ilk olarak Balıkesir İmam Hatip Camisi'nde sabah namazı kılındı ve katılımcılara Çanakkale Savaşları menüsünde yer alan buğday çorbası ikram edildi.
Daha sonra İmam Hatip Lisesi önünde toplanıldı ve Mehter Takımı'nın çaldığı marşlar eşliğinde Şehitlik Mezarlığı'na kadar Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüş sırasında Çanakkale Savaşları'nın 102'nci yıl dönümüne vurgu yapmak amacıyla öğrenciler 102 metrelik Türk bayrağı taşıdı. Sabah saatlerinde mehter marşı ile uyanan mahalle sakinleri de pencerelerden Türk bayrağı salladı ve gençlere destek verdi.
Yaklaşık 1 kilometrelik yürüyüşün ardından Şehitlik Anıtı'na gelindi ve ilk olarak Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, daha sonra Mehmet Akif Ersoy'un "Çanakkale" şiiri okundu.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Halil İbrahim Koyuncu, günün anlam ve önemini belirten konuşmasında, "Devrin en modern donanmasıyla Çanakkale'yi aşamayacaklarını anlayan düşman kuvvetleri, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nden sadece 5 hafta sonra Gelibolu Yarımadası'nı karadan kuşatarak ele geçirmeye karar verdi. Ancak bu kez de karşılarına askeri deha Yarbay Mustafa Kemal ve onun değimiyle vatan ve millet sevgisiyle iftihar abidesi olan Mehmetçik'i çıkardı. 102 yıl önce bugün 25 Nisan 1915 sabahı 19'uncu Tümen erkenden uyanmış, tatbikata çıkmaya hazırlanıyordu. Birden düşmanın top sesleri duyulmaya başlar. Çok geçmeden düşmanın Arıburnu'na asker çıkardığı haberi gelir. Düşmanın kıyıya yerleşmesi çok tehlikeli olurdu, buna izin verilemezdi. Üst komutanlıklardan da hiç bir emir gelmemişti.
Bu durumda beklemenin vakit kaybetmek olacağını değerlendiren Yarbay Mustafa Kemal, tarihin akışını değiştirecek olan kararı verir. Düşmana derhal müdahale edilecek ve ilerlemesi durdurulacaktır. Gelibolu'da yurdun dört bir yanından okuldaki sıralarını ve memleketteki sevdiklerini bırakıp gönüllü olarak bu cepheye koşan gençler, bir diğer ifadeyle 'Onbeşliler' bir daha geri dönmediler. Çünkü onlar gönüllerinde vatan sevgisi, kalplerinde Mehmetçik olma isteği ve inanç ile dönmeyi hiç düşünmediler. Hiç kimsenin şüphesi olmasın ki dünyanın en temiz, en cesur ve iyi askeri olan Mehmetçik, dün olduğu gibi bugün de Türk yurdunu sonsuza kadar muhafaza ve müdafaa etmek için canını seve seve vermeye hazırdır."
Konuşmanın ardından edilen dua ile etkinlik son buldu.
Törene, Balıkesir Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Kemal Turan, İl Jandarma Komutanı Kurmay Albay Taner Büyükgöz, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kerim Özdemir ve çok sayıda lise öğrencisi katıldı.
Eskişehir
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezince düzenlenen organizasyonla, Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi Camisi'nde sabah namazı kılındı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildi. Burada bir araya gelen gençlere yarma çorbası ikram edildi.
Kütahya
Kütahya Gençlik Merkezinin organize ettiği 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü, Ulu Cami'de kılınan sabah namazının ardından başladı.
Kütahya Hava Şehitliği'nde son bulan yürüyüşün ardından, şehitler için Kur'an-ı Kerim ve dualar okundu.
Öğrencilerin ve askerlerin katıldığı yürüyüşe, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Sadık Ölçen, Kredi ve Yurtlar Kurumu İl Müdürü Feyzullah Gayret, Gençlik Merkezi Müdür Vekili Ercan Şirin ve vatandaşlar katıldı.
Yalova
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce organize edilen program kapsamında, Fatih Camisi'nde sabah namazı öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Sabah namazının kılınmasının ardından vatandaşlara çorba ikram edildi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Metin Kaplan, burada yaptığı konuşmada, programın 81 ilde aynı anda düzenlendiğine dikkati çekerek, "Gençlik ve Spor Bakanlığının Çanakkale Savaşlarında kahramanlıklarıyla destanlaşan 57'nci Piyade Alayı Şehitleri başta olmak üzere Çanakkale şehitlerini anmak, onları yad etmek için her yıl düzenlediği 57'nci Alay Vefa Yürüyüşü bu sene tüm Türkiye'de, Çanakkale ile birlikte aynı gün ve saatte tüm gençlerimiz ve Yalovalıların katılımı ile gerçekleştirildi. Bu yürüyüşle gençlerimizin tarih bilinci, milli ruh ve şuur kazanmaları sağlanarak, toplumsal birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi hedeflenmektedir." diye konuştu.
Konuşmaların ardından katılımcılar Fatih Camisi'nden Yalova Şehitliği'ne yürüdü. Program, şehitlikte okunan Kur'an-ı Kerim tilavetiyle sona erdi.
Bilecik
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen etkinlik öncesi vatandaşlar İmam Hatip Lisesi Tatbikat Camisi'nde sabah namazı kıldı.
Daha sonra Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen grup ve 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanlığına bağlı 9'uncu Alay Komutanlığındaki erler, ellerinde Türk bayraklarıyla yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşle Şeyh Edebali Türbesi'ne geldi.
Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Aslan Yıldız, etkinlikle "Kahramanlar Savaşı" olarak Türk ve dünya tarihine geçen cephe savaşında, verilen kayıpla birlikte çarpışmaların şiddetine bakıldığında, insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük savaşlardan biri olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi.
57'nci Alay'ın Conkbayırı'na hareket eden 3 taburu ve bir dağ bataryasını oluşturan yaklaşık 3 bin subay ve askerinin, Conkbayırı'nda kendisinden yaklaşık 6 kat büyük bir düşman gücüne karşı taarruza geçerek kahraman Türk askerinin üstün cesaretini gösterdiğini ifade eden Yıldız, şöyle konuştu:
"Göstermiş olduğu büyük kahramanlıkla dünya tarihine geçen 57'nci Piyade Alayı milletimizin inancını, kahraman ordumuzun savaş gücünü, kuvvet ve kudretini bütün dünyaya bir kez daha ispat etmiştir. Bir askeri birlik düşünün ki alay komutanından bölük komutanına, bölük komutanından en son erine kadar hiç düşünmeden vatan için şehit olmuşlardır. Bizler bugün burada Anadolu topraklarının vatan olması için, özgür ve bağımsız yaşayabilmemiz için canlarını veren 57'nci Alay, Çanakkale, 15 Temmuz ve tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kahraman şehitlerimizi anmanın önemi kadar, onları anlamak, hissetmek ve bizlere miras olarak bıraktıkları vatan, millet, bayrak gibi milli ve manevi değerlerimizi siz gençlerimizin sahip çıkmasıdır."
Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından Vali Yardımcısı Mustafa Kemal Özgün ve Belediye Başkanı Selim Yağcı katılımcılara çorba dağıttı.
Programa, Vali Yardımcısı Burhan Terzioğlu, Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, daire müdürleri ile öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.